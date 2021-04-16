Mimikler bana ne demek istiyor (Oyun)

MALZEMELER:

Orta veya büyük boyda bolca taş, renkli keçeli kalemler ve kâğıt / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber topladığınız büyüklü küçüklü taşlara gözler, burunlar ve ağızlar çizin. Fakat çizdiğiniz suratların hepsi farklı bir duyguyu temsil ediyor olsun! Sinirli, üzgün, mutlu, şaşkın suratlar… Sonrasında hepsini karıştırın. Bir kâğıt üzerine bir yuvarlak boş bir yüz çizin. Çocuğunuzdan sorduğunuz duyguları, taşlardaki çizdiğiniz organlarla belirleyip ve kâğıda çizdiğiniz boş yüze koymasını isteyin. Bakalım ortaya neler çıkacak?