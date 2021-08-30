Mimozanın yaklaşık 500 tane bitki türü bulunmaktadır. Bazı türlerinin kökleri ilaç niteliğindedir. Peki, mimoza çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mimoza çiçeği hikayesi nedir? Mimoza çiçeği hakkında bilinenler...

MİMOZA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Mimoza ağacı bakımı sırasında bazı noktalar dikkat etmek gerekir. Hassas olunması gereken noktalar ise şunlardır;

Ağacı direk güneş ışığından korumak gerekir

Toprağın nem seviyesine dikkat edilmelidir. Mimoza ağacının çok sulanması veya susuz kalması sorun olacaktır

Ağacın gübrelenmesine önem verilmedir

Sararan yapraklar temizlenmeli ve en kısa zamanda budanmalıdır

Tohumlarından yeni ağaçlar ürediği takdirde bunların ayırılması gerekir.

MİMOZA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mimoza ağacının geçmişi 1750’li yıllara kadar dayanmaktadır ve süs bitkisi olarak kullanılmıştır. İlk olarak Amerika’dan getirilen mimoza ağacı ülkemizde de yetişmektedir. Çiçekleri güzel kokuludur ve çiçekleri pembe ve sarı tonlarındadır. Ortalama yaşam süreleri ise 20 yıldır ve boyları 25-30 metreyi bulabilir.

Mimoza ağacı çok hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yapraklarını dönemsel olarak döker ve kabukları kahverengidir. Gövdesi oldukça pürüzsüzdür ve yeşil yaprakları eğrelti otunu andırmaktadır. Yeşil yaprakları oldukça hassas bir yapıdadır ve geceleri kıvrılma eğilimi gösterir. Bu nedenle Japonya’da ‘’uyku ağacı’’ adı verilmiştir. Çiçekleri oldukça hoş kokulu olan mimoza ağacı, renkleri ile de çok göz alıcıdır. Mimoza ağacının dallarının ucunda gruplar halinde bulunurlar.

Mimoza ağacı baklagiller familyasından gelmektedir. Kozaları eylül ayında belirli bir olgunluğa erişir ve kışa kadar ağaçta kalır. Daha sonra rüzgârın etkisi ile uçarlar. Ağacın üremesi ise tozlaşma yolu ile olmaktadır. Tohumlar ana bitkinin çevresine dağılırlar.

Mimoza ağacı narin gibi görünse de yapı olarak çok sağlam bir ağaçtır. Sert iklimlerde bile eksi derecelerdeki ısılarda dayanır. Sağlıklı büyümesi için güneş ışığına ihtiyacı vardır. Ama güneş ışığını direk ve sürekli alması zarar verebilir.

Büyümesi için uygun olan toprak cinsi ise kumlu topraktır. Ayrıca killi toprakta da sağlıklı bir şekilde büyüyebilmektedir. Toprağın alkali yapısı gelişimini olumlu etkiler. Ağacın pembe tonları nedeniyle ipek ağacı da denmektedir. Yaprakları yağmur esnasında aşağı doğru iner.

MİMOZA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



