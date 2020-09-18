Mina ismi 2020 yılının en çok kullanılan kız isimlerinden biridir. Mina isminin popülerliği böyle olunca Mina ne demek? Mina İsminin anlamı nedir sorularının cevapları merak edilir hale gelmeye başladı. Mina ismini sevenler bu ismin yanına Eslem ismini yakıştırıyorlar. Mina eslem isminin anlamını da merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz isim analizine göz atabilirler.

Mina ne demek?

Mina isminin 5 anlamı vardır.

1. Billur, şeffaf.

2. Şarap şişesi.

3. Mine.

4. Gökyüzü.

5. Ar. Liman.

Kökeni Farsça’dır.

Mina isminin anlamı nedir? Mina isminin kişisel özellikleri

Liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Olumlu yönleri:

Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Olumsuz yönleri:

Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

Mina ne demek?

Mekke’de hacıların şeytan taşlanan bölgeye de “Mina” denilmektedir. Ancak Mina isminin şeytanların evi ve benzeri bir anlamı yoktur. Zira bazı sitelerde böyle yazmaktadır. Bu kaynağı olmayan bir bilgidir. Mina isminin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Mina isminin yanında en çok kullanılan isimlerden birisi de Eslem ismidir. Mina Eslem isminin anlamını merak edenlere işte cevapları...

Mina Eslem isminin anlamı, Allah'a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimsedir. Çoğu Arapça kökenli isimlerin TDK'da yer almasına karşın, Eslem ismi TDK'da geçmemektedir.

Mina Eslem ismini alan(kız, erkek) kişilere; sağlam, dayanıklı ve selametli olan kimse de denmektedir.

Mina Eslem isminin özellikleri

Hayırlı işler yapan kimseler olarak bilinir. Bulunduğu her topluma selameti getiren, insanları toplayan, birlik ve beraberliği getiren kimsedir. İnançlı kimselerdir. Doğru ve dürüstten yana olmak için çabalar. Öte yandan teslimiyeti kabul eden, yaratıcıya sığınan kimse demektir.







