Minare fırtınaya dayanamadı

Konya'nın güneydoğusunda yer alan Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle her iki ilçede de okullar bugün olmak üzere 1 gün ara verildi. Ereğli'de saatteki hızı yaklaşık 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 evin çatısı uçtu ve çok sayıda araç zarar gördü.

Yine kentin farklı noktalarında çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen bir ağacın ise altında su kuyusu olduğu ortaya çıktı. Yine rüzgar nedeniyle Karaman yolunda bir TIR devrilirken, başka bir TIR'ın dorsesinin üst bölümü de yerinden fırladı. Aydınlar Mahallesi'ndeki Aydınlar Camii'nin de minaresi devrildi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken fırtınanın etkisini gün boyu sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, Halkpınar'da da bir cami minaresinin yıkıldığı öğrenildi.

DHA

İlgili Haberler 53 yıldır mahallenin tapusunu almak için mücadele ediyorlar



