Minarede yürekleri ağza getiren görüntü

Marmaris'teki Hacı Salih Camii’nin 30 metre yüksekliğindeki minaresine kurdukları iskeleye yerleştirdikleri kalasların üzerinde akrobatlar gibi dolaşan işçiler, bir elleriyle işlerini yaparken diğer elleriyle iskeleye tutundu.

ÇALIŞMA DURDURULDU

Başlarında sadece şapka bulunan, baret ya da halat kullanmayan işçilerin bu görüntüleri kameralara yansıdı. Yetkililere haber verilmesi üzerine işçilerin çalışması durduruldu.

Cemaatten toplanacak bağışlarla baret, eldiven ve çeşitli güvenlik ekipmanları alındıktan sonra işçiler tekrar onarıma başlayacak.

Ali GÜNDOĞAN/DHA