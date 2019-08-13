Mine Ayman’dan 11 Ağustos – 19 Ağustos haftası burç yorumları

İyi bayramlar, bayramın ilk gününe Ay’ın Oğlak burcundaki etkisi ile ciddi bir başlangıç yapabilir ve sorumluluklarımıza yoğunlaşabiliriz. Ailemiz ve onların geleceği her şeyden önemli olabilir. Maddi konulara yoğunlaşabilir ve gelecekle ilgili yatırım kararları alabiliriz. Bu etkiler bayramın birinci ve ikinci günü de devam edecek, Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah fazla enerjimizi dengeleyebilir. Bugün 16:38 itibariyle bolluk ve şans gezegeni Jüpiter Yay burcunda retrosunu bitirip artık düzgün ilerlemeye başlayacak. 2 Aralık’a kadar devam edecek olan Jüpiter Yay transitinde kaçırdığımız eski fırsatlar yeniden karşımıza çıkabilir ve bir alanda çok şanslı olabiliriz.

Özellikle burcu ya da yükseleni Yay, Aslan ve Koç olanlar bu dönemde daha şanslı ve dikkat çekici olabilirler. Bugün 22:45 itibariyle iletişim gezegeni Merkür Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak, enerjimiz artabilir ve düşüncelerimizle dikkat çekmek isteyebiliriz. 29 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde lüks harcamalar daha fazla ilgimizi çekebilir ve keyfimize daha düşkün olabiliriz. 12 Ağustos Pazartesi 05:27 itibariyle sürprizlerle dolu çılgın gezegen Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlayacak, 11 Ocak 2020’ye kadar sürecek olan bu retro döneminde eski konular yeniden ani bir şekilde karşımıza çıkabilir ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilir. Özellikle burcu ya da yükseleni Boğa, Akrep, Aslan ve Kova olanların hayatında daha fazla sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

14 Ağustos Çarşamba Ay Kova burcunda ilerleyecek, aklımızdaki orijinal fikirleri hayata geçirmek için yeni girişimlerde bulunabiliriz. Hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Bilim ve teknolojiyle ilgili konulara yoğunlaşabiliriz. 15 Ağustos Perşembe 15:29’da Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, bir konuda büyük bir bitiş ya da başlangıç yaşamamıza sebep olabilir, hayatımızdaki belirsiz bir konu artık netleşebilir. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir. Bu Cuma ve hafta sonu ise Ay Balık burcunda ilerleyecek, her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.

18 Ağustos Pazar 08:18 itibariyle Mars artık Başak burcunda ilerleyecek, 4 Ekim’e kadar sürecek olan bu dönemde sağlıkla ilgili konular gündemimizde olabilir ve kontrollerimizi yaptırabiliriz. Ayrıca yarım kalan işlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, hayatımızda yeni düzenlemeler yapabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Başak, Oğlak, Boğa ve Balık olanlar bu dönemde önemli girişimlerde bulunabilirler. Sevdiklerinizle birlikte keyifli ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

ŞANSLI BURÇLAR

BAŞAK, OĞLAK, BOĞA, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM

https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M

BOĞA: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

İKİZLER: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE

YENGEÇ: REYHAN KARACA – LAGA LUGA

https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o

ASLAN: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

BAŞAK: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

TERAZİ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

AKREP: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

YAY: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

OĞLAK: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

KOVA: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

BALIK: HADİSE – GELİYORUM YANINA

https://www.youtube.com/watch?v=X7IzLp7av6c



