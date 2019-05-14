Merhaba, haftaya Ay’ın Başak burcundaki etkisi ile detaylı ve titiz bir başlangıç yapabilir, yarım kalan işlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Bu etkiler Salı günü de devam edeceği için iş toplantılarımızı bu günlerde yapabilir ve maddi konulara yoğunlaşabiliriz. Ayrıca bu günlerde sağlık kontrollerimizi yaptırabilir, yeni bir diyet ya da spor programına başlayabiliriz. Ay Başak burcundayken yeşil ve sarı renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve iletişim dünyamız canlanacak, önemli haberler alabilir ve yeni girişimlerde bulunabiliriz. Her türlü ilişkiler gündemimizde olabilir, ilişkilerimizi güçlendirmek ya da koparmak elimizde olabilir. Güzellik, sanat ve adaletle ilgili konular gündemimizde olabilir.

Ay Terazi burcundayken yeşil ve pembe renkleri enerjimizi arttırabilir. 15 Mayıs Çarşamba 12:46 itibariyle aşk gezegeni Venüs Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde daha sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurabilir, kalıcı başlangıçlara imza atabiliriz. Burcu ya da yükseleni Boğa, Başak, Oğlak ve Akrep olanlar 9 Haziran’a kadar sürecek olan bu dönemde daha şanslı olabilir ve her konuda dikkat çekici olabilirler.

Cuma ve hafta sonu Ay Akrep burcunda olacak, Dolunay haftasında olduğumuz için bu hafta önemli bir bitiş ya da başlangıç yaşayabiliriz. Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece 00:12’de Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay ile birlikte özellikle burcu ya da yükseleni Akrep ve Boğa olanların hayatında önemli bir olay gerçekleşebilir.

Gergin bir hafta sonu yaşayabiliriz ama bitmesi ya da tamamlanması gereken konular tamamlanır, yeni başlangıçlar için hazırlıklar yapılabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BOĞA, BAŞAK, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

BOĞA: DABAGER – GÜLPEMBE

https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec

İKİZLER: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU

YENGEÇ: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

ASLAN: BESTE YOLTAY – ÇIK GEL

https://www.youtube.com/watch?v=9bSuWaAq5dI

BAŞAK: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

AKREP: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As

YAY: GECE YOLCULARI – PİŞMANIM

https://www.youtube.com/watch?v=15Hntf-S3n0

OĞLAK: HANDE ÜNSAL – SENİ SEVER MİYDİM

https://www.youtube.com/watch?v=UDddZzNAv4Y

KOVA: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

BALIK: ÖMÜR GEDİK – GÜNEŞ SENİNLE DOĞAR

https://www.youtube.com/watch?v=W8JmTgj5Wks







