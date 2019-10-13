Mine Ayman’dan 14 Ekim 20 Ekim haftası burç yorumları

Her ne kadar karar vermiş olsak da haftaya yeni bir girişimde bulunmadan başlamak en doğrusu olacaktır çünkü Ay gün boyu önemli bir açı yapmayacak yani Koç burcunda boşlukta ilerleyecek. Enerjimiz düşük olabilir ve hangi yöne gideceğimizi bilemiyor olabiliriz, bir yön belirlemek için akşam 19:24 olmasını beklemekte fayda var, bu saat itibariyle Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak ve belirsiz durumlar netleşecek.

Akşam saatlerinde keyfimize ve konforumuza çok düşkün olabilir, sevdiklerimizle keyifli ortamlarda yiyip içerek vakit geçirmek isteyebiliriz. Ay’ın Boğa burcundaki etkisi Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek, daha çok kendi rahatımızı düşüneceğimiz ve kendimizle ilgileneceğimiz günler olacak. Kişisel bakımlarımızı yaptırabilir, güzellikle ilgili her türlü girişimde bulunabiliriz.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, narçiçeği ve turuncu renkleri enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek ve iletişim dünyamız hızlanacak. Çok fazla konuşma ve yazışma yapabilir, yeni bir anlaşmaya imza atabilir ve önemli bağlantılar kurabiliriz. Sosyal ortamlarda arkadaşlarla bol bol konuşup her şeyden haberdar olabiliriz.

Kardeş ya da akrabalarla ilgili bir gündemimiz olabilir, onların bir sorunuyla ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir. Bu Cumartesi saat 13:43 itibariyle Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, duygusal, hassas ve huzursuz bir gün geçirebilir, kendi iç dünyamıza dönebiliriz.

Özellikle evimizde ve sevdiklerimizle güven duyduğumuz ortamlarda olmak huzursuzluğa iyi gelecektir. Ev ve aileyle ilgili konular gündemimizde olabilir, evin içinde değişiklikler yapabilir ve eksikler için alışverişe çıkabiliriz. Ay Yengeç burcundayken beyaz, gri ve sarı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

KOÇ, ASLAN, YAY, İKİZLER, TERAZİ, KOVA

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

BOĞA: MELİS BİLEN – PAMUK KALPLİM

İKİZLER: SİMGE – AS BAYRAKLARI

YENGEÇ: DENİZ CEM – TAMAM TAMAM

ASLAN: FERHAT GÖÇER – SÖNMEK BİLMİYOR

BAŞAK: VOLKAN ERDEN – AKŞAM OLUNCA

TERAZİ: BARAKKA – ALEVLER İÇİNDEYİM

AKREP: SILA – KARANFİL

YAY: ERSAY ÜNER – NOKTA

OĞLAK: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN

KOVA: ECE SEÇKİN – GEÇMİŞ ZAMAN

BALIK: BERKAY - AYRILMAM