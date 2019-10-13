Mine Ayman’dan 14 Ekim 20 Ekim haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Pazar gecesi Koç burcunda gerçekleşen Dolunay enerjisi ile başlıyor, hafta sonu önemli bir bitiş ya da başlangıç yaşamış ya da hayatımızla ilgili belirsiz bir konuyu artık netleştirmiş olabilir.
Her ne kadar karar vermiş olsak da haftaya yeni bir girişimde bulunmadan başlamak en doğrusu olacaktır çünkü Ay gün boyu önemli bir açı yapmayacak yani Koç burcunda boşlukta ilerleyecek. Enerjimiz düşük olabilir ve hangi yöne gideceğimizi bilemiyor olabiliriz, bir yön belirlemek için akşam 19:24 olmasını beklemekte fayda var, bu saat itibariyle Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak ve belirsiz durumlar netleşecek.
Akşam saatlerinde keyfimize ve konforumuza çok düşkün olabilir, sevdiklerimizle keyifli ortamlarda yiyip içerek vakit geçirmek isteyebiliriz. Ay’ın Boğa burcundaki etkisi Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek, daha çok kendi rahatımızı düşüneceğimiz ve kendimizle ilgileneceğimiz günler olacak. Kişisel bakımlarımızı yaptırabilir, güzellikle ilgili her türlü girişimde bulunabiliriz.
Ay Boğa burcundayken kırmızı, narçiçeği ve turuncu renkleri enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek ve iletişim dünyamız hızlanacak. Çok fazla konuşma ve yazışma yapabilir, yeni bir anlaşmaya imza atabilir ve önemli bağlantılar kurabiliriz. Sosyal ortamlarda arkadaşlarla bol bol konuşup her şeyden haberdar olabiliriz.
Kardeş ya da akrabalarla ilgili bir gündemimiz olabilir, onların bir sorunuyla ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir. Bu Cumartesi saat 13:43 itibariyle Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, duygusal, hassas ve huzursuz bir gün geçirebilir, kendi iç dünyamıza dönebiliriz.
Özellikle evimizde ve sevdiklerimizle güven duyduğumuz ortamlarda olmak huzursuzluğa iyi gelecektir. Ev ve aileyle ilgili konular gündemimizde olabilir, evin içinde değişiklikler yapabilir ve eksikler için alışverişe çıkabiliriz. Ay Yengeç burcundayken beyaz, gri ve sarı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
KOÇ, ASLAN, YAY, İKİZLER, TERAZİ, KOVA
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
BOĞA: MELİS BİLEN – PAMUK KALPLİM
İKİZLER: SİMGE – AS BAYRAKLARI
YENGEÇ: DENİZ CEM – TAMAM TAMAM
ASLAN: FERHAT GÖÇER – SÖNMEK BİLMİYOR
BAŞAK: VOLKAN ERDEN – AKŞAM OLUNCA
TERAZİ: BARAKKA – ALEVLER İÇİNDEYİM
AKREP: SILA – KARANFİL
YAY: ERSAY ÜNER – NOKTA
OĞLAK: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN
KOVA: ECE SEÇKİN – GEÇMİŞ ZAMAN
BALIK: BERKAY - AYRILMAM