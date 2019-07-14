Mine Ayman'dan 15-22 Temmuz haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Salı gecesi gerçekleşecek Ay Tutulması etkisi ile fazla enerji dolu ama bir yandan da gergin bir ruh hali içinde başlayabilir ve geleceğimizi her zamankinden daha fazla düşünebiliriz. Bu hafta hepimiz için çok önemli gelişmelerin olacağı bir hafta olabilir ve bir konuda büyük bir bitiş ya da başlangıç yaşayabiliriz.
Pazartesi ve Salı günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek ve Ay Tutulması da Salı gecesini Çarşambaya bağlayan saatlerde Oğlak burcunda gerçekleşecek. Oğlak burcunda gerçekleşecek bu tutulma bizi daha ciddi ve geleceğe dönük önemli kararlar almaya yönlendirebilir. Maddi konular ve ailemiz gündemimizde olabilir. Gündemimizde anne, eş ya da arkadaş gibi bir kadın olabilir. Bir yandan da Merkür retrosu devam ettiği için eski defterler açılabilir ve hesaplaşmalar yaşanabilir.
Aynı zamanda tutulma zamanlarında başlayan işler ya da hayatımıza gelen insanlar kadersel olarak bizi çok etkileyecek durumları ortaya çıkartabilir. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Kova burcunda ilerleyecek ve enerjimiz artacak. Aklımıza gelen orijinal fikirleri hayata geçirebilir ve kafamıza estiği gibi davranabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.
19 Temmuz Cuma sabah 10:06 itibariyle iletişim gezegeni Merkür retrosuna Yengeç burcunda devam edecek. 1 Ağustos’a kadar sürecek olan Yengeç Merkür retrosunda çok duygusal olabilir, evimize ve ailemize daha düşkün olabilir ve bu konularla ilgili gelişmeler yaşayabilir.
Bu dönemde eski sorunlar yeniden karşımıza gelebilir ama çözmek için de elimize fırsat geçebilir. Bu hafta sonu ise Ay Balık burcunda ilerleyecek; bu hafta sonu her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
BOĞA, BAŞAK, İKİZLER, AKREP, YAY, BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
BOĞA: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
İKİZLER: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
ASLAN: EDİS – EFSANE SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8
BAŞAK: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
AKREP: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
YAY: GÜLDEN – MENDİL
https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo
OĞLAK: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
KOVA: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE
BALIK: REYHAN KARACA – LAGA LUGA
https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o