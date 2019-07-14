Pazartesi ve Salı günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek ve Ay Tutulması da Salı gecesini Çarşambaya bağlayan saatlerde Oğlak burcunda gerçekleşecek. Oğlak burcunda gerçekleşecek bu tutulma bizi daha ciddi ve geleceğe dönük önemli kararlar almaya yönlendirebilir. Maddi konular ve ailemiz gündemimizde olabilir. Gündemimizde anne, eş ya da arkadaş gibi bir kadın olabilir. Bir yandan da Merkür retrosu devam ettiği için eski defterler açılabilir ve hesaplaşmalar yaşanabilir.

Aynı zamanda tutulma zamanlarında başlayan işler ya da hayatımıza gelen insanlar kadersel olarak bizi çok etkileyecek durumları ortaya çıkartabilir. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Kova burcunda ilerleyecek ve enerjimiz artacak. Aklımıza gelen orijinal fikirleri hayata geçirebilir ve kafamıza estiği gibi davranabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.

19 Temmuz Cuma sabah 10:06 itibariyle iletişim gezegeni Merkür retrosuna Yengeç burcunda devam edecek. 1 Ağustos’a kadar sürecek olan Yengeç Merkür retrosunda çok duygusal olabilir, evimize ve ailemize daha düşkün olabilir ve bu konularla ilgili gelişmeler yaşayabilir.

Bu dönemde eski sorunlar yeniden karşımıza gelebilir ama çözmek için de elimize fırsat geçebilir. Bu hafta sonu ise Ay Balık burcunda ilerleyecek; bu hafta sonu her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BOĞA, BAŞAK, İKİZLER, AKREP, YAY, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

BOĞA: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

İKİZLER: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

ASLAN: EDİS – EFSANE SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8

BAŞAK: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

AKREP: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

YAY: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

OĞLAK: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

KOVA: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE

BALIK: REYHAN KARACA – LAGA LUGA

https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o