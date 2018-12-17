Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Salı günü 12:38 itibariyle Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak, bu etki Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek. Yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir. Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. Cuma ve cumartesi günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek, bu günlerde iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir. Bu hafta önemli gelişmeler yaşayabiliriz, 22 Aralık Cumartesi 20:48’de Oğlak burcunda sıfır derecede Dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında hayatımızda önemli bir bitiş ya da başlangıç olabilir, gizli bir şey ortaya çıkabilir ve bu Dolunay sıfır derecede olacağı için bir konuda sıfırlanma yaşayıp bu konuyla ilgili yenilenme ve yeniden başlama kararı alabiliriz. Bu Dolunay en çok burcu ya da yükseleni Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi olanları etkileyebilir ve kendilerini önemli bir gelişmenin içinde bulabilirler. 22 Aralık Cumartesi itibariyle Güneş de artık Oğlak burcunda ilerlemeye başladığı için, önümüzdeki bir ay boyunca ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünebilir ve maddi kazançlar elde etmek için daha fazla uğraşabiliriz. Bu hafta Pazar günü ise Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, sevdiklerimizle güvenli ve sakin ortamlarda olmayı tercih edeceğiz.

ŞANSLI BURÇLAR

AKREP, BALIK, YAY, ASLAN, KOVA, İKİZLER

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: MURAT DALKILIÇ – SEVDANIN TADI

BOĞA: TARKAN – KEDİ GİBİ

İKİZLER: TÜRKÜ AKBAYRAM – HİÇBİRİ

YENGEÇ: FERHAT GÖÇER – DÖN DİYEMEDİM

ASLAN: FETTAH CAN – ARADIĞIM AŞK

BAŞAK: REYHAN KARACA – UMARSIZ

TERAZİ: BÜŞRA AYDOĞDU – KIYAMADIM

AKREP: BENDENİZ – NELER OLACAK

YAY: CENGİZ KAÇAN – KIŞA DÖNDÜ MEVSİMLER

OĞLAK: BORA DURAN – SANA DOĞRU

KOVA: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK

BALIK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM