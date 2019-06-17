Hayatımızın bir alanında gizli bir konu ortaya çıkabilir ve netlik kazanabilir. Bu dönemde gündemimizdeki bir konuyla ilgili başlangıç ya da tamamlanma yaşayabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Yay, İkizler, Başak ve Balık olanlar bu Dolunay’dan daha fazla etkilenebilirler. Yay Dolunay’ın da fazla enerjimizi koyu mavi ve lacivert renkleri ile dengeleyebiliriz.

Salı ve çarşamba günleri Ay Oğlak burcunda olacak ve gündemimiz iş odaklı olacak. Çok çalışabilir ve işlerimizle ilgili çok hırslı olabiliriz. Geleceğimizi ve ailemizi daha fazla düşünebilir, onlar için yatırımlar yapabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Perşembe, cuma ve cumartesi Ay Kova burcunda ilerleyecek ve enerjimiz artacak.

Aklımıza çılgın ve orijinal fikirler gelebilir ve onları hayata geçirebiliriz. Teknolojiyle ilgili konular çok fazla ilgimizi çekebilir, yeni şeyler satın alabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir. 21 Haziran Cuma 18:55 itibariyle Güneş Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde daha duygusal ve fedakar olabiliriz.

Aile ve evle ilgili konular gündemimizde olabilir, bu alanlarda gelecek planları yapabiliriz. Evde ya da ev gibi gördüğümüz güvenli ortamlarda sevdiklerimizle zaman geçirmek çok iyi gelebilir. Bu tarihte aynı zamanda Neptün Balık burcunda geri hareketine başlayacak, 27 Kasım’a kadar sürecek olan bu belirsiz dönemde geçmiş anılara özlem duyabilir ve eski günlere dönmek için girişimlerde bulunabiliriz. Bu dönemde ruhsal sağlığımız daha hassas olabilir, melankoliye kapılmamaya dikkat etmemiz gerekebilir.

Kullandığımız ilaçlara ve yediğimiz içtiğimiz her şeye bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz faydalı olacaktır. 23 Haziran Pazar Ay Balık burcunda ilerleyeceği için kafamız çok karışık olabilir ve hangi yöne gideceğimizi şaşırabiliriz. Çok duygusal olabilir, geçmiş anılarda yolculuk edebilir ve eski günlere özlem duyabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

YAY, ASLAN, KOÇ, YENGEÇ, AKREP, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

BOĞA: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

İKİZLER: TARIK – CANPAREM

https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g

YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

BAŞAK: SADEN – AŞKIM

https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs

TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

AKREP: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

OĞLAK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU

KOVA: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

BALIK: ALPER - BAL