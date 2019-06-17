Mine Ayman'dan 17 - 23 Haziran haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Yay burcunda gerçekleşecek Dolunay etkisi ile güçlü ama gergin bir başlangıç yapabilir, belirsiz giden bir konuyu netleştirebiliriz. Pazartesi 11:31’de gerçekleşecek Yay Dolınay’ı seyahat planlarıyla, yabancı insanlarla, eğitim ya da spor hayatımızla ilgili olabilir
Hayatımızın bir alanında gizli bir konu ortaya çıkabilir ve netlik kazanabilir. Bu dönemde gündemimizdeki bir konuyla ilgili başlangıç ya da tamamlanma yaşayabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Yay, İkizler, Başak ve Balık olanlar bu Dolunay’dan daha fazla etkilenebilirler. Yay Dolunay’ın da fazla enerjimizi koyu mavi ve lacivert renkleri ile dengeleyebiliriz.
Salı ve çarşamba günleri Ay Oğlak burcunda olacak ve gündemimiz iş odaklı olacak. Çok çalışabilir ve işlerimizle ilgili çok hırslı olabiliriz. Geleceğimizi ve ailemizi daha fazla düşünebilir, onlar için yatırımlar yapabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Perşembe, cuma ve cumartesi Ay Kova burcunda ilerleyecek ve enerjimiz artacak.
Aklımıza çılgın ve orijinal fikirler gelebilir ve onları hayata geçirebiliriz. Teknolojiyle ilgili konular çok fazla ilgimizi çekebilir, yeni şeyler satın alabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir. 21 Haziran Cuma 18:55 itibariyle Güneş Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde daha duygusal ve fedakar olabiliriz.
Aile ve evle ilgili konular gündemimizde olabilir, bu alanlarda gelecek planları yapabiliriz. Evde ya da ev gibi gördüğümüz güvenli ortamlarda sevdiklerimizle zaman geçirmek çok iyi gelebilir. Bu tarihte aynı zamanda Neptün Balık burcunda geri hareketine başlayacak, 27 Kasım’a kadar sürecek olan bu belirsiz dönemde geçmiş anılara özlem duyabilir ve eski günlere dönmek için girişimlerde bulunabiliriz. Bu dönemde ruhsal sağlığımız daha hassas olabilir, melankoliye kapılmamaya dikkat etmemiz gerekebilir.
Kullandığımız ilaçlara ve yediğimiz içtiğimiz her şeye bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz faydalı olacaktır. 23 Haziran Pazar Ay Balık burcunda ilerleyeceği için kafamız çok karışık olabilir ve hangi yöne gideceğimizi şaşırabiliriz. Çok duygusal olabilir, geçmiş anılarda yolculuk edebilir ve eski günlere özlem duyabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
YAY, ASLAN, KOÇ, YENGEÇ, AKREP, BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
BOĞA: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
İKİZLER: TARIK – CANPAREM
https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g
YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP
https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE
BAŞAK: SADEN – AŞKIM
https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs
TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
AKREP: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
OĞLAK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU
KOVA: BERKAY – DELİLER
https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg
BALIK: ALPER - BAL