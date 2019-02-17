Mine Ayman'dan 18 – 24 Şubat haftası burç yorumları
Astrolog Mine Ayman 18-24 Şubat haftasının burç yorumlarını paylaşıyor, her burç için haftanın şarkısını seçiyor...
Merhaba, haftaya Ay’ın Aslan burcundaki etkisi ile güçlü ve kararlı bir başlangıç yapıyoruz. Enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz.
Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz. Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz.
Bu etkiler Salı akşamına devam edecek, Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Salı günü itibariyle Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlayacak, 21 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde daha duygusal ve şefkatli olup sevdiklerimizle daha fazla ilgilenebiliriz.
19 Şubat Salı 18:54’de Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay, hayatımızdaki belirsiz bir konuyla ilgili netlik kazanmamızı sağlayabilir. Dolunay Başak burcunda gerçekleşeceği için bir konuda detaylı düşünüp yeni kararlar alarak sorunlu bir konuyla ilgili arınma yaşayabiliriz.
Burcu ya da yükseleni Başak, Balık, Yay ve İkizler olanlar bu Dolunay’dan daha fazla etkilenebilirler.
Çarşamba ve Perşembe günleri de Ay Başak burcunda ilerleyecek, hayatımızla ilgili düzenlemeleri ve sağlık kontrollerimizi bu günlerde yapabiliriz.
Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
Cuma ve Cumartesi Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve gündemimizde yakın ilişkilerimiz olacak. Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. İlişkilerimizi güçlendirmek için elimize güzel fırsatlar geçebilir.
Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Pazar günü ise Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz.
Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ
https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0
BOĞA: FERHAT GÖÇER – İÇİMDEKİ HAZİNE
https://www.youtube.com/watch?v=TyEGCwBb2yQ
İKİZLER: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN
https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8
YENGEÇ: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK
https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU
ASLAN: BORA DURAN – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig
BAŞAK: UĞUR AYDIN – KALBİM
https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c
TERAZİ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ
https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI
AKREP: TUĞBA YURT – MASAL
https://www.youtube.com/watch?v=H3REEMVPrb4
YAY: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
OĞLAK: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL
https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg
KOVA: KENAN DOĞULU – VAY BE (MAHMUT ORHAN REMIX)
https://www.youtube.com/watch?v=QMvLDwdTAJ4
BALIK: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As