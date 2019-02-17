Merhaba, haftaya Ay’ın Aslan burcundaki etkisi ile güçlü ve kararlı bir başlangıç yapıyoruz. Enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz.

Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz. Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz.

Bu etkiler Salı akşamına devam edecek, Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Salı günü itibariyle Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlayacak, 21 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde daha duygusal ve şefkatli olup sevdiklerimizle daha fazla ilgilenebiliriz.

19 Şubat Salı 18:54’de Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay, hayatımızdaki belirsiz bir konuyla ilgili netlik kazanmamızı sağlayabilir. Dolunay Başak burcunda gerçekleşeceği için bir konuda detaylı düşünüp yeni kararlar alarak sorunlu bir konuyla ilgili arınma yaşayabiliriz.

Burcu ya da yükseleni Başak, Balık, Yay ve İkizler olanlar bu Dolunay’dan daha fazla etkilenebilirler.

Çarşamba ve Perşembe günleri de Ay Başak burcunda ilerleyecek, hayatımızla ilgili düzenlemeleri ve sağlık kontrollerimizi bu günlerde yapabiliriz.

Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Cuma ve Cumartesi Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve gündemimizde yakın ilişkilerimiz olacak. Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. İlişkilerimizi güçlendirmek için elimize güzel fırsatlar geçebilir.

Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Pazar günü ise Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz.

Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ

https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0

BOĞA: FERHAT GÖÇER – İÇİMDEKİ HAZİNE

https://www.youtube.com/watch?v=TyEGCwBb2yQ

İKİZLER: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN

https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8

YENGEÇ: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK

https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU

ASLAN: BORA DURAN – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig

BAŞAK: UĞUR AYDIN – KALBİM

https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c

TERAZİ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ

https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI

AKREP: TUĞBA YURT – MASAL

https://www.youtube.com/watch?v=H3REEMVPrb4

YAY: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

OĞLAK: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL

https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg

KOVA: KENAN DOĞULU – VAY BE (MAHMUT ORHAN REMIX)

https://www.youtube.com/watch?v=QMvLDwdTAJ4

BALIK: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As



