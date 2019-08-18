Mine Ayman’dan 19 Ağustos – 25 Ağustos haftası burç yorumları

Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Bu etkiler Salı Ay ünü de devam edecek, Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek, yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz.

İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.

23 Ağustos Cuma 13:03 itibariyle Güneş artık Başak burcunda ilerlemeye başlayacak, 23 Eylül’e kadar sürecek olan bu dönemde hayatımızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz.

Bu hafta sonu Ay İkizler burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve tatil planları yapıp yeni yerler keşfetmek için heyecanlı olabiliriz. İletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir.

Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz.

Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

YAY, KOÇ, ASLAN, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

BOĞA: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

İKİZLER: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

YENGEÇ: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

ASLAN: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

BAŞAK: HADİSE – GELİYORUM YANINA

https://www.youtube.com/watch?v=X7IzLp7av6c

TERAZİ: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM

https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M

AKREP: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE

YAY: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

OĞLAK: YILMAZ TANER FT. BERKE YURDAKUL - RİVAYET

https://www.youtube.com/watch?v=fzCwLypKlUM

KOVA: HANDE ÜNSAL - NERDESİN

https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA

BALIK: ZEYNEP BASTIK – FELAKET

https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE