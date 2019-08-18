Mine Ayman’dan 19 Ağustos – 25 Ağustos haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Koç burcundaki etkisi ile enerji dolu bir başlangıç yapabilir ve yeni girişimlerde bulunabiliriz. Cesur olabilir, yeni başlangıçlar ve girişimler için kendimizi hazır hissedebiliriz. Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz.
Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Bu etkiler Salı Ay ünü de devam edecek, Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek, yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz.
İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir.
Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.
23 Ağustos Cuma 13:03 itibariyle Güneş artık Başak burcunda ilerlemeye başlayacak, 23 Eylül’e kadar sürecek olan bu dönemde hayatımızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz.
Bu hafta sonu Ay İkizler burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve tatil planları yapıp yeni yerler keşfetmek için heyecanlı olabiliriz. İletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir.
Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz.
Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
YAY, KOÇ, ASLAN, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
BOĞA: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
İKİZLER: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
YENGEÇ: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
ASLAN: GÜLDEN – MENDİL
https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo
BAŞAK: HADİSE – GELİYORUM YANINA
https://www.youtube.com/watch?v=X7IzLp7av6c
TERAZİ: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM
https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M
AKREP: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE
YAY: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
OĞLAK: YILMAZ TANER FT. BERKE YURDAKUL - RİVAYET
https://www.youtube.com/watch?v=fzCwLypKlUM
KOVA: HANDE ÜNSAL - NERDESİN
https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA
BALIK: ZEYNEP BASTIK – FELAKET
https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE