Mine Ayman’dan 2 Eylül-8 Eylül haftası burç yorumları

Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. Çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz.

Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Salı ve Çarşamba günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs, sinir ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Hırslı ve kararlı olabilir, aklımıza koyduğumuzu hayata geçirebiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Perşembe ve Cuma günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir.

Yeni bir spora başlayabilir ve doğada daha fazla zaman geçirebiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Bu hafta sonu Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, tatilde bile olsak iş odaklı olabilir ve geleceğimizi daha fazla düşünebiliriz. Gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

YAY, ASLAN, KOÇ, BAŞAK, BOĞA, AKREP

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

BOĞA: SİMGE – AS BAYRAKLARI

https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ

İKİZLER: ZEYNEP BASTIK – FELAKET

https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE

YENGEÇ: MERYEM SEVİLEN

https://www.youtube.com/watch?v=_uyJQyklSq0

ASLAN: HANDE ÜNSAL - NERDESİN

https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA

BAŞAK: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM

https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M

TERAZİ: HAN ÇELİKCAN FT. GRUPETTO

https://www.youtube.com/watch?v=j-rRjf5PDrg

AKREP: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

YAY: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM

https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0

OĞLAK: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

KOVA: MUSTAFA SANDAL – MASUM GİBİ

https://www.youtube.com/watch?v=bmJInhhcoOM

BALIK: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN

https://www.youtube.com/watch?v=zCnfASF5obI