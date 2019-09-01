Mine Ayman’dan 2 Eylül-8 Eylül haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile ilişki odaklı bir başlangıç yapabiliriz, her türlü ilişkiyi güçlendirmek ya da sorun varsa tamamen bitirmek için uygun günlerde olacağız.
Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. Çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz.
Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Salı ve Çarşamba günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs, sinir ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir.
Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Hırslı ve kararlı olabilir, aklımıza koyduğumuzu hayata geçirebiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Perşembe ve Cuma günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir.
Yeni bir spora başlayabilir ve doğada daha fazla zaman geçirebiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
Bu hafta sonu Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, tatilde bile olsak iş odaklı olabilir ve geleceğimizi daha fazla düşünebiliriz. Gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
YAY, ASLAN, KOÇ, BAŞAK, BOĞA, AKREP
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
BOĞA: SİMGE – AS BAYRAKLARI
https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ
İKİZLER: ZEYNEP BASTIK – FELAKET
https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE
YENGEÇ: MERYEM SEVİLEN
https://www.youtube.com/watch?v=_uyJQyklSq0
ASLAN: HANDE ÜNSAL - NERDESİN
https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA
BAŞAK: ÖMÜR GEDİK FT. YALÇIN AŞAN – RESİM
https://www.youtube.com/watch?v=cMOk-Y-zq_M
TERAZİ: HAN ÇELİKCAN FT. GRUPETTO
https://www.youtube.com/watch?v=j-rRjf5PDrg
AKREP: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
YAY: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM
https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0
OĞLAK: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
KOVA: MUSTAFA SANDAL – MASUM GİBİ
https://www.youtube.com/watch?v=bmJInhhcoOM
BALIK: FUNDA ARAR – ÇIK ARADAN
https://www.youtube.com/watch?v=zCnfASF5obI