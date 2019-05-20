Ay Yay burcundayken çok çabuk sinirlenebilir ve abartılı tepkiler verebiliriz, spor yapmak ve açık havada vakit geçirmek bizi sakinleştip ruh sağlığımıza iyi gelebilir. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Geçtiğimi hafta sonu Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay sonrası bu hafta bir konuda netleşme yaşayıp belirsizlikten kurtulabiliriz.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz.

Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 21 Mayıs Salı 11:00 itibariyle Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlayacak ve pozitif enerjimiz artacak. Daha neşeli ve sosyal olabilir, 21 Haziran’a kadar sürecek olan bu dönemde sevdiklerimizle kısa da olsa tatil planları yapabiliriz ve yeni yerler keşfedebiliriz. Yeni bir hobiye ya da spora başlamak için de enerjimiz yüksek olabilir. İletişim dünyamız canlanabilir, bu dönemde daha fazla konuşma ve yazışma yapabiliriz.

Aynı zamanda 21 Mayıs Salı 13:52 itibariyle Merkür de İkizler burcunda ilerlemeye başlayacak, beklemediğimiz ve bizi şaşırtacak yeni haberler alabilir, bu hafta çok hareketli günler yaşayabiliriz.

21 Mayıs Salı 15:52’de Merkür ve Güneş kavuşacak, Kazimi dediğimiz durum gerçekleşecek yani Merkür Güneş’in kalbinde olacak ve bu dakikalarda çok özel bir enerji altında olacağız. Aklımıza çok yaratıcı ve orijinal fikirler gelebilir, bir nevi bir konuda kainattan ilham ve özel mesajlar alabiliriz.

Burcu ya da yükseleni İkizler ve Yay olanlar bu dönemde çok dikkat çekici olabilirler ve yaptıklarıyla öne çıkabilirler. Bu hafta Cuma ve Cumartesi Ay Kova burcunda ilerleyecek, enerjimiz çok yüksek olabilir ve sürekli hareket halinde olup sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.

Aklımıza çılgın fikirler gelebilir ve aklımıza estiği gibi hareket edebiliriz. Teknolojiyle ve uzayla ilgili konulara yoğunlaşabiliriz.

Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir. 26 Mayıs Pazar günü ise Ay Balık burcunda ilerleyecek, her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz.

Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

İKİZLER, TERAZİ, KOVA, YAY, KOÇ, ASLAN

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: BESTE YOLTAY – ÇIK GEL

https://www.youtube.com/watch?v=9bSuWaAq5dI

BOĞA: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

İKİZLER: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

YENGEÇ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

ASLAN: DABAGER – GÜLPEMBE

https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec

BAŞAK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw

TERAZİ: IŞIN KARACA – CANIMIN YARISI

https://www.youtube.com/watch?v=uW1_CICEub0

AKREP: TUĞBA YURT – MASAL

https://www.youtube.com/watch?v=H3REEMVPrb4

YAY: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

OĞLAK: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

KOVA: SONER SARIKABADAYI – TARİFİ ZOR

https://www.youtube.com/watch?v=2JdJLdCn8PQ

BALIK: GECE YOLCULARI – PİŞMANIM

https://www.youtube.com/watch?v=15Hntf-S3n0



