Mine Ayman'dan 22-28 Temmuz haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Koç burcundaki etkisi ile enerji dolu ve mücadeleci bir ruh hali içinde başlıyoruz. Yeni başlangıçlar için enerjimiz yüksek olabilir. Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Bu etkiler Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek.
Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 23 Temmuz Salı itibariyle Güneş artık Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak ve bu dönemde kendi isteklerimizi daha fazla önemseyeceğiz. Dikkat çekmek ve başarılı olup takdir görmek için daha hevesli olabiliriz. 23 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde lüks ve keyfi harcamalar daha fazla ilgimizi çekebilir.
Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek, bu günlerde yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir.
Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek, iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz.
Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.
28 Temmuz Pazar itibariyle aşk gezegeni Venüs Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak, 21 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde keyfimize daha da fazla düşkün olabilir ve lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. Aşk hayatımız canlanabilir, sevdiğimiz kişiye jestler yapabilir ve tatil planları yapabiliriz.
ŞANSLI BURÇLAR
ASLAN, KOÇ, YAY, İKİZLER, KOVA, TERAZİ
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: REYHAN KARACA – LAGA LUGA
https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o
BOĞA: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
İKİZLER: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
YENGEÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
ASLAN: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
BAŞAK: EDİS – EFSANE SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8
TERAZİ: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
AKREP: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
YAY: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE
OĞLAK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
KOVA: GÜLDEN – MENDİL
https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo
BALIK: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE