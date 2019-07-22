Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 23 Temmuz Salı itibariyle Güneş artık Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak ve bu dönemde kendi isteklerimizi daha fazla önemseyeceğiz. Dikkat çekmek ve başarılı olup takdir görmek için daha hevesli olabiliriz. 23 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde lüks ve keyfi harcamalar daha fazla ilgimizi çekebilir.

Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek, bu günlerde yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek, iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz.

Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.

28 Temmuz Pazar itibariyle aşk gezegeni Venüs Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak, 21 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde keyfimize daha da fazla düşkün olabilir ve lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. Aşk hayatımız canlanabilir, sevdiğimiz kişiye jestler yapabilir ve tatil planları yapabiliriz.

ŞANSLI BURÇLAR

ASLAN, KOÇ, YAY, İKİZLER, KOVA, TERAZİ

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: REYHAN KARACA – LAGA LUGA

https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o

BOĞA: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

İKİZLER: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

YENGEÇ: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

ASLAN: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

BAŞAK: EDİS – EFSANE SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8

TERAZİ: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

AKREP: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

YAY: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE

OĞLAK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

KOVA: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

BALIK: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE