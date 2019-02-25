Mine Ayman'dan 25 Şubat-3 Mart haftası burç yorumları
Astrolog Mine Ayman 18-24 Şubat haftasının burç yorumlarını paylaşıyor, her burç için haftanın şarkısını seçiyor...
Merhaba, haftaya Ay’ın Akrep burcundaki etkisi ile tutku dolu bir başlangıç yapabilir ve aklımıza koyduğumuzu hayata geçirmek için kararlı girişimlerde bulunabiliriz.
Tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
Salı ve Çarşamba günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Mistik konularda da araştırma yapabilir ve derinlere dalabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.
Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
1 Mart Cuma saat 19:46 itibariyle aşk gezegeni Venüs artık Kova burcunda ilerleyecek ve 26 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde burcu ya da yükseleni Kova olanlar daha dikkat çekici ve şanslı olacaklar. Bu dönemde ilişkilerimizde daha özgür olmak isteyebilir, kafamıza estiği gibi hareket edebiliriz. Bu dönemde hiçbir baskıyı kaldıramayabilir ve her konuda asi bir ruh hali içinde olabiliriz.
Eğer yalnızsak karşımıza farklı biri çıkabilir ve uçlarda bir ilişki yaşayabiliriz. Eğer sorun yaşadığımız bir ilişki içindeysek, bu dönemde yalnız kalmak ve tamamen özgürleşmek isteyebiliriz. Bu hafta Pazar günü de Ay Kova burcunda ilerleyecek, yanımızda güvendiğimiz dostlarımızın olmasını tercih edebiliriz. Açık havada vakit geçirmek hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelebilir. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
KOVA, TERAZİ, İKİZLER, YAY, KOÇ, ASLAN
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ
https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0
BOĞA: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN
https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8
İKİZLER: UĞUR AYDIN – KALBİM
https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c
YENGEÇ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ
https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI
ASLAN: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL
https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg
BAŞAK: FERHAT GÖÇER – REVA
https://www.youtube.com/watch?v=lSX1nRaGi2c
TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK
https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU
AKREP: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As
YAY: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM
https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw
OĞLAK: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN
https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8
KOVA: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
BALIK: BERKAY – DELİLER