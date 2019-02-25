Merhaba, haftaya Ay’ın Akrep burcundaki etkisi ile tutku dolu bir başlangıç yapabilir ve aklımıza koyduğumuzu hayata geçirmek için kararlı girişimlerde bulunabiliriz.

Tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Salı ve Çarşamba günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Mistik konularda da araştırma yapabilir ve derinlere dalabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.

Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

1 Mart Cuma saat 19:46 itibariyle aşk gezegeni Venüs artık Kova burcunda ilerleyecek ve 26 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde burcu ya da yükseleni Kova olanlar daha dikkat çekici ve şanslı olacaklar. Bu dönemde ilişkilerimizde daha özgür olmak isteyebilir, kafamıza estiği gibi hareket edebiliriz. Bu dönemde hiçbir baskıyı kaldıramayabilir ve her konuda asi bir ruh hali içinde olabiliriz.

Eğer yalnızsak karşımıza farklı biri çıkabilir ve uçlarda bir ilişki yaşayabiliriz. Eğer sorun yaşadığımız bir ilişki içindeysek, bu dönemde yalnız kalmak ve tamamen özgürleşmek isteyebiliriz. Bu hafta Pazar günü de Ay Kova burcunda ilerleyecek, yanımızda güvendiğimiz dostlarımızın olmasını tercih edebiliriz. Açık havada vakit geçirmek hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelebilir. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

KOVA, TERAZİ, İKİZLER, YAY, KOÇ, ASLAN

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ

https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0

BOĞA: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN

https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8

İKİZLER: UĞUR AYDIN – KALBİM

https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c

YENGEÇ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ

https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI

ASLAN: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL

https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg

BAŞAK: FERHAT GÖÇER – REVA

https://www.youtube.com/watch?v=lSX1nRaGi2c

TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK

https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU

AKREP: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As

YAY: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw

OĞLAK: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN

https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8

KOVA: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

BALIK: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg