Mine Ayman'dan 27 Mayıs - 2 Haziran haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Balık burcundaki etkisi ile duygusal bir başlangıç yapabilir ve tepkilerimizi abartılı bir şekilde gösterebiliriz.
Aşırı hassasiyet ve alınganlıklara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Yardımsever ve fedakar bir ruh hali içinde olabilir ve sevdiklerimize yardımcı olabiliriz. İlhamımız çok fazla olabilir ve ortaya uzmanı olduğumuz konuyla ilgili güzel eserler çıkartabilir.
Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Koç burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve risk alarak cesur girişimlerde bulunabiliriz. Yeni başlangıçlar için kendimizi hazır hissedebilir ve içimizden gelen saf enerjiyle hareket edebiliriz.
Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.
Cuma ve hafta sonu Ay Boğa burcunda ilerleyecek, konforumuzu ve çıkarlarımızı daha fazla düşünebilir, keyfimize göre her şeyi ağırdan alarak hareket edebiliriz. Yeme içme iştahımız çok artabilir, bu günlerde kilo almamak için dikkatli olmak gerekebilir. Güzellikle ilgili konular gündemimizde olabilir, kişisel bakımlarımızı yaptırabilir, bayram tatili ve yaz için hazırlıklara başlayabiliriz.
Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonunda özellikle Pazar günü, 3 Haziran Pazartesi İkizler burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay etkisinin altında olacağız, iç sıkıntısı ve belirsizliklere karşı sabırlı ve sakin olmak, günü huzur içinde geçirmek faydalı olabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
KOÇ, ASLAN, YAY, BOĞA, BAŞAK, İKİZLER
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP
https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE
BOĞA: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
İKİZLER: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
YENGEÇ: DABAGER – GÜLPEMBE
https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec
ASLAN: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM
https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw
BAŞAK: IŞIN KARACA – CANIMIN YARISI
https://www.youtube.com/watch?v=uW1_CICEub0
TERAZİ: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
AKREP: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
YAY: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
OĞLAK: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
KOVA: SADEN – AŞKIM
https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs
BALIK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN