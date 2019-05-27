Aşırı hassasiyet ve alınganlıklara karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Yardımsever ve fedakar bir ruh hali içinde olabilir ve sevdiklerimize yardımcı olabiliriz. İlhamımız çok fazla olabilir ve ortaya uzmanı olduğumuz konuyla ilgili güzel eserler çıkartabilir.

Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Koç burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve risk alarak cesur girişimlerde bulunabiliriz. Yeni başlangıçlar için kendimizi hazır hissedebilir ve içimizden gelen saf enerjiyle hareket edebiliriz.

Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.

Cuma ve hafta sonu Ay Boğa burcunda ilerleyecek, konforumuzu ve çıkarlarımızı daha fazla düşünebilir, keyfimize göre her şeyi ağırdan alarak hareket edebiliriz. Yeme içme iştahımız çok artabilir, bu günlerde kilo almamak için dikkatli olmak gerekebilir. Güzellikle ilgili konular gündemimizde olabilir, kişisel bakımlarımızı yaptırabilir, bayram tatili ve yaz için hazırlıklara başlayabiliriz.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonunda özellikle Pazar günü, 3 Haziran Pazartesi İkizler burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay etkisinin altında olacağız, iç sıkıntısı ve belirsizliklere karşı sabırlı ve sakin olmak, günü huzur içinde geçirmek faydalı olabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

KOÇ, ASLAN, YAY, BOĞA, BAŞAK, İKİZLER

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

BOĞA: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

İKİZLER: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

YENGEÇ: DABAGER – GÜLPEMBE

https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec

ASLAN: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw

BAŞAK: IŞIN KARACA – CANIMIN YARISI

https://www.youtube.com/watch?v=uW1_CICEub0

TERAZİ: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

AKREP: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

YAY: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

OĞLAK: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

KOVA: SADEN – AŞKIM

https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs

BALIK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU