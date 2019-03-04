Mine Ayman'dan 4 Mart - 10 Mart haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Kova burcundaki etkisi ile enerji dolu bir başlangıç yapabilir ve aklımıza estiği gibi özgürce hareket etmek isteyebiliriz.
Teknoloji ve bilimle ilgili konula ilgimizi çekebilir ve bu alanlarda araştırmalar yapabiliriz. Arkadaşlarla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirebiliriz.
Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengelememize yardımcı olabilir. Artık aşk gezegeni Venüs de Kova burcunda ilerlediği için ilişkimizde de özgürlük isteyebiliriz, bu dönemde yapılan baskılar ruh halimiz asi olacağı için ters tepebilir. Eğer yalnızsak bu dönemde karşımıza marjinal biri çıkabilir, kendimizi farklı ve çılgın bir ilişkinin içinde bulabiliriz.
Burcu ya da yükseleni Kova, İkizler ve Terazi olanlar bu dönemde şanslı ve çekici olabilirler.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Balık burcunda ilerleyecek. Her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz.
Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir. 5 Mart Salı 21:19 itibariyle Balık burcunda Merkür retrosu da başlayacağı için, bu günlerde eski konularla daha fazla karşılaşabilir ve hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için 28 Mart’a kadar sürecek olan Merkür retrosunun bitmesini beklemek, bu sürede ise sadece gözlem ve araştırma yapmak en doğrusu olacaktır. Teknoloji ile ilgili konularda bu dönemde sorunlar karşımıza çıkabilir, her türlü kandırılma durumuna karşı bu dönemde daha dikkatli olmamız faydalı olacaktır.
Merkür retrosu döneminde eski sevgili ya da arkadaşlar da yeniden karşınıza çıkabilir, yarım kalan bir konu varsa tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Balık, Başak, Yay ve İkizler olanlar daha fazla kafa karışıklığı ya da sorunla uğraşmak zorunda kalabilir!
Çok önemli ve yoğun bir hafta bizi bekliyor. Merkür retrosu dışında Uranüs burç değiştiriyor ve Balık Yeni Ay’ı da bizi bekliyor.
6 Mart Çarşamba 11:29 itibariyle çılgın gezegen Uranüs artık Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. 2026’ya kadar Boğa burcunda kalacak olan Uranüs hepimizin hayatına büyük bir değişim getirecek!
Bu yeni dönemde hem iş hem de özel hayatımızda artık bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını göreceğiz. Mart Çarşamba 19:05’de Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, geçmişle vedalaşıp yeni bir sayfa açmamız ve bağımlılıklarımızdan arınmamız için bize bir şans sunabilir.
Cuma ve hafta sonu ise Ay Koç burcunda ilerleyecek, yeni başlangıçlar için içimizde büyük bir istek ve cesaret duyabiliriz ama Merkür retrosu devam ettiği için bu dönemi büyük kararlar almadan sakince geçirmemiz en doğrusu olacaktır. Fazla enerjimizi spor yaparak kullanabiliriz, özellikle açık havada vakit geçirmek hem bedenimize hem de ruhumuza çok iyi gelebilir.
Ay Koç burcunda ilerlerken hayatımızda kırmızı rengini kullanmak hem enerjimizi hem de çekiciliğimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
BOĞA, AKREP, ASLAN, KOVA, YENGEÇ, KOÇ
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: BERKAY – DELİLER
https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg
BOĞA: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ
https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0
İKİZLER: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN
https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8
YENGEÇ: UĞUR AYDIN – KALBİM
https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c
ASLAN: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ
https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI
BAŞAK: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL
https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg
TERAZİ: FERHAT GÖÇER – REVA
https://www.youtube.com/watch?v=lSX1nRaGi2c
AKREP: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK
https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU
YAY: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As
OĞLAK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM
https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw
KOVA: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN
https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8
BALIK: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU