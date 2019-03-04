Teknoloji ve bilimle ilgili konula ilgimizi çekebilir ve bu alanlarda araştırmalar yapabiliriz. Arkadaşlarla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirebiliriz.

Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengelememize yardımcı olabilir. Artık aşk gezegeni Venüs de Kova burcunda ilerlediği için ilişkimizde de özgürlük isteyebiliriz, bu dönemde yapılan baskılar ruh halimiz asi olacağı için ters tepebilir. Eğer yalnızsak bu dönemde karşımıza marjinal biri çıkabilir, kendimizi farklı ve çılgın bir ilişkinin içinde bulabiliriz.

Burcu ya da yükseleni Kova, İkizler ve Terazi olanlar bu dönemde şanslı ve çekici olabilirler.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Balık burcunda ilerleyecek. Her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz.

Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir. 5 Mart Salı 21:19 itibariyle Balık burcunda Merkür retrosu da başlayacağı için, bu günlerde eski konularla daha fazla karşılaşabilir ve hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için 28 Mart’a kadar sürecek olan Merkür retrosunun bitmesini beklemek, bu sürede ise sadece gözlem ve araştırma yapmak en doğrusu olacaktır. Teknoloji ile ilgili konularda bu dönemde sorunlar karşımıza çıkabilir, her türlü kandırılma durumuna karşı bu dönemde daha dikkatli olmamız faydalı olacaktır.

Merkür retrosu döneminde eski sevgili ya da arkadaşlar da yeniden karşınıza çıkabilir, yarım kalan bir konu varsa tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Balık, Başak, Yay ve İkizler olanlar daha fazla kafa karışıklığı ya da sorunla uğraşmak zorunda kalabilir!

Çok önemli ve yoğun bir hafta bizi bekliyor. Merkür retrosu dışında Uranüs burç değiştiriyor ve Balık Yeni Ay’ı da bizi bekliyor.

6 Mart Çarşamba 11:29 itibariyle çılgın gezegen Uranüs artık Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. 2026’ya kadar Boğa burcunda kalacak olan Uranüs hepimizin hayatına büyük bir değişim getirecek!

Bu yeni dönemde hem iş hem de özel hayatımızda artık bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını göreceğiz. Mart Çarşamba 19:05’de Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, geçmişle vedalaşıp yeni bir sayfa açmamız ve bağımlılıklarımızdan arınmamız için bize bir şans sunabilir.

Cuma ve hafta sonu ise Ay Koç burcunda ilerleyecek, yeni başlangıçlar için içimizde büyük bir istek ve cesaret duyabiliriz ama Merkür retrosu devam ettiği için bu dönemi büyük kararlar almadan sakince geçirmemiz en doğrusu olacaktır. Fazla enerjimizi spor yaparak kullanabiliriz, özellikle açık havada vakit geçirmek hem bedenimize hem de ruhumuza çok iyi gelebilir.

Ay Koç burcunda ilerlerken hayatımızda kırmızı rengini kullanmak hem enerjimizi hem de çekiciliğimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BOĞA, AKREP, ASLAN, KOVA, YENGEÇ, KOÇ

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

BOĞA: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ

https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0

İKİZLER: ALTAY – KEŞKE ARAMASAYDIN

https://www.youtube.com/watch?v=eaU2ZOaXpw8

YENGEÇ: UĞUR AYDIN – KALBİM

https://www.youtube.com/watch?v=L3foB5YgG5c

ASLAN: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ

https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI

BAŞAK: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL

https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg

TERAZİ: FERHAT GÖÇER – REVA

https://www.youtube.com/watch?v=lSX1nRaGi2c

AKREP: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK

https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU

YAY: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As

OĞLAK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw

KOVA: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN

https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8

BALIK: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU



