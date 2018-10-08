Mine Ayman'dan 8-14 Ekim haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile ilişki odaklı bir başlangıç yapabilir, ilişkilerimizi güçlendirebilir ya da sorun varsa tamamen kopartabiliriz
Salı günü saat 06:47’de gerçekleşecek Terazi burcundaki Yeni Ay ile birlikte hayatımızın bir alanında yeni bir başlangıç yapabiliriz, özellikle bu başlangıç bir ilişki başlangıcı olabilir ama aşk gezegeni Venüs’ün bu dönemde retro olduğunu unutmamalı ve yeni bir ilişkiye başlıyorsak yanılmamak için tedbiri elden bırakmamalıyız.
Ay Terazi burcundayken çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.
Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek, bu günlerde aşırı tutku, hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz.
Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. 10 Ekim Çarşamba 03:40 itibariyle iletişim gezegeni Merkür Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak, 31 Ekim’e kadar sürecek olan bu dönemde gizli konular daha fazla ilgimizi çekebilir ve derin araştırmalar yapabiliriz.
Cuma ve hafta sonu Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
TERAZİ, İKİZLER, KOVA, YAY, KOÇ, ASLAN
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: ALEYNA TİLKİ FT. EMRAH KARADUMAN – YALNIZ ÇİÇEK
BOĞA: DOĞUKAN MANÇO FT. EMRE ALTUĞ – SÖYLE ZALİM SULTAN
İKİZLER: EDİS – YALAN
YENGEÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ
ASLAN: FERHAT GÖÇER – REVA
BAŞAK: HANDE YENER – BENİ SEV
TERAZİ: KAHRAMAN DENİZ – DOĞAL AFETİM
AKREP: MEHMET ERDEM – HARA
YAY: MERVE ÖZBEY – VURACAK
OĞLAK: MİRA TAŞERLER – MUTSUZ ŞİRİN
KOVA: SİMGE – ÖPÜCEM
BALIK: SONER SARIKABADAYI – BOZA BOZA