Salı günü saat 06:47’de gerçekleşecek Terazi burcundaki Yeni Ay ile birlikte hayatımızın bir alanında yeni bir başlangıç yapabiliriz, özellikle bu başlangıç bir ilişki başlangıcı olabilir ama aşk gezegeni Venüs’ün bu dönemde retro olduğunu unutmamalı ve yeni bir ilişkiye başlıyorsak yanılmamak için tedbiri elden bırakmamalıyız.

Ay Terazi burcundayken çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek, bu günlerde aşırı tutku, hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz.

Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. 10 Ekim Çarşamba 03:40 itibariyle iletişim gezegeni Merkür Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak, 31 Ekim’e kadar sürecek olan bu dönemde gizli konular daha fazla ilgimizi çekebilir ve derin araştırmalar yapabiliriz.

Cuma ve hafta sonu Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

TERAZİ, İKİZLER, KOVA, YAY, KOÇ, ASLAN

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALEYNA TİLKİ FT. EMRAH KARADUMAN – YALNIZ ÇİÇEK

BOĞA: DOĞUKAN MANÇO FT. EMRE ALTUĞ – SÖYLE ZALİM SULTAN

İKİZLER: EDİS – YALAN

YENGEÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ

ASLAN: FERHAT GÖÇER – REVA

BAŞAK: HANDE YENER – BENİ SEV

TERAZİ: KAHRAMAN DENİZ – DOĞAL AFETİM

AKREP: MEHMET ERDEM – HARA

YAY: MERVE ÖZBEY – VURACAK

OĞLAK: MİRA TAŞERLER – MUTSUZ ŞİRİN

KOVA: SİMGE – ÖPÜCEM

BALIK: SONER SARIKABADAYI – BOZA BOZA