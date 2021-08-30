Bakımı kolay ve renk çeşitliliğine sahip olan Mine çiçeği, kokusuyla kendine hayran bırakan bir bitki. Peki, Mine çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mine çiçeği hikayesi nedir? Mine çiçeği hakkında bilinenler...

MİNE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Mine çiçeği sıcak iklimlere karşı dayanıklıdır. Yapraklarını dökme özelliğine sahip olsa da yılın büyük bir kısmını çiçekli haliyle geçirir. Çok su istemeyen bir bitkidir. Hatta fazla sulama bitkinin ölmesine neden olur. Doğal koşullarda çok daha uzun yaşar. Ekim işleminden sonra ilk iki hasta boyunca her gün sulanmalıdır. Toprağı nemli ise çok fazla sudan kaçınmak gerekiyor. Daha sonra haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır. Sulama işlemi yapılırken tepeden değil sadece toprak dibine doğru dökülmelidir. Bahar aylarında ise gübreleme işlemi yapılabilir.

Sıcak aylarda da soğuk aylarda da yaşayabilir ve hemen adapte olabilirler. Fakat don olaylarının görüldüğü bölgelerde canlılığını koruyamazlar. Budama yapılabilir, böylece daha düzgün ve biçimli bir dağılım görülecektir. Budama işlemi ise bahar aylarının başında ya da sonunda yapılmalıdır.

MİNE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mine çiçeğinden enfes çaylar yapılabilmektedir. Yapılan çaylar insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Özellikle;

Sindirimi kolaylaştırır,

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarında etkili bir ilaç niteliğindedir,

Balgam sökücü özelliğe sahiptir,

İnsanın üzerindeki gerginliği ve stresi alır,

Yatıştırıcı bir etkiye sahiptir,

Özellikle adet dönemlerinde ağrının ve şişkinliklerin giderilmesini sağlar,

Safra kesesi hastaları için tedavi edicidir,

Sarılık hastaları için ilaç niteliğindedir,

Diş çürüğü ve diş eti gibi rahatsızlıklarda etkili bir gargaradır.

MİNE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Mine çiçeğinin hikayesi bir efsaneden süre gelmiştir. Söylenene göre Tuna Nehri kıyısında bir şövalye ile sevgilisi dolaşmaya çıkarlar. Bu sırada nehrin kenarında sulara kapılmamak için tutunan bir çiçek görürler. Sevgilisi, şövalyeden o çiçeği kurtarmasını ister. Şövalye bu güzel mavi çiçeği kurtarmak için çabalar. Fakat nehrin suları oldukça azgındır. Şövalye nehrin sularına kapılmadan önce çiçeği yerinden koparır ve sevgilisine doğru atar. Kadın, sevgili şövalyesinden kalan bu çiçeği eker ve onu büyütmek için elinden geleni yapar.

Başka bir hikayeye göre ise, kadının biri kocasından boşanmak istiyormuş. Hakim kadına sebebini sormuş. Kadın, kocasının kendisine bir çiçek getirdiğini ve çok iyi bakması gerektiğini söylediğini hakime iletmiş. Kadın uykusundan dahi uyanıp sürekli Mine çiçeğini kontrol edermiş. Fakat kadın o çiçeğe ne kadar özen gösterirse göstersin kocasının ilgisizliğine katlanamıyormuş. Kadın düşüncesiz bir insanla yaşamak istemediğini söylemiş hakime.

Hakim Mine çiçeğine bu kadar bakım gerekmediğini biliyormuş. Kadının kocasına dönüp nedenini sormuş. Adam, karısının kemik hastası olduğunu ve egzersiz yapması gerektiği halde yapmadığını söylemiş. Mine çiçeğine ilgi göstermek için sürekli yanına gidiyor, yürüyor demiş. Bunu yaptım çünkü eşimi çok seviyorum diye eklemiş. Bu yüzden Mine çiçeği bir sevgi çiçeği olarak bilinirmiş.



