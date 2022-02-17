Alişan'la Hayata Gülümse izleyicisi tarafından Mine Koşan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Mine Koşan hayatı merak ediliyor. Peki Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mine Koşan hayatı hakkında detaylar...

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan’dır. 17 Aralık 1958’de Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır.

Fatma Girik ve Tugay Toksöz başrolünde oynadığı 1968 yapımı “Ezo Gelin” adlı filmde, dublaj türkü söylemiştir. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlenmiş, 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirveye çıkmıştır.

1976 yılında henüz 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile ününü perçinlemiştir. 1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı “Nadi Elshati” adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.

MİNE KOŞAN'IN ÖZEL HAYATI

1974 yılında, Mine Koşan henüz 16 yaşındayken müzisyen ve besteci olan Vedat Yıldırımbora ile evlenmiştir. 1987 yılına kadar evli kalan ikili, 1987 tarihinde boşanmışlardır. Daha sonra Mısırlı biri ile kısa bir evliliği olan Mine Koşan, 2007 yılında Star TV’de yayınlanan “Popstar Alaturka” yarışma programında birlikte sahne aldığı Erhan Yeşil ile evlenmiştir. Kendisinden 23 yaş küçük olan Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde evlenmiştir ve Kasım 2010’da boşanma davası açmıştır. 2011 yılında da yolları tamamen ayrılmıştır.