Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi. Büşra Çulha, dizide annesine saygısızlık yapıldığı iddiasında bulundu. Sabah'ın haberine göre; Çulha, dizi yüzünden Mutlu'nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu vurguladı. Kişinin hatırasına hakaret suçu işlendiğini de ifade eden Çulha, dizinin yayınlandığı platform ve yapım şirketi hakkında şikâyette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.