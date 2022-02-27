Magazin Mine Mutlu'nun hayatı dizi olmuştu! Ailesi tepki gösterdi

Mine Mutlu'nun hayatı dizi olmuştu! Ailesi tepki gösterdi

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Mine Mutlu'nun hayatı dizi olmuştu! Ailesi tepki gösterdi

Bir döneme rol aldığı filmler ile damga vuran ve 1990 senesinde yaşamını yitiren Mine Mutlu'nun hayatı dizi oldu. Mutlu'nun ailesi ise hayatının dizi olmasından rahatsız oldu.

27 Şubat 2022, Pazar 12:59 Son Güncelleme:
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Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi. Büşra Çulha, dizide annesine saygısızlık yapıldığı iddiasında bulundu. Sabah'ın haberine göre; Çulha, dizi yüzünden Mutlu'nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu vurguladı. Kişinin hatırasına hakaret suçu işlendiğini de ifade eden Çulha, dizinin yayınlandığı platform ve yapım şirketi hakkında şikâyette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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