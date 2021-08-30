Magazin Mine Tugay, denize girmek için kendisine ıssız alan seçti

Mine Tugay, denize girmek için kendisine ıssız alan seçti

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Mine Tugay, denize girmek için kendisine ıssız alan seçti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mine Tugay, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık alanlara girmeyi tercih etmiyor. Mine Tugay, ıssız bir sahilde güzel havanın ve denizin tadını çıkardı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Bir dönem ekranların fenomen dizilerinde ‘Medcezir’de ‘Ender Serez’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, hayat verdiği karakterle milyonlarca kitleye ulaştı. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk o dönem uzun süre konuşuldu. Şimdi ise, ekranlardan uzak olan Mine Tugay, koronavirüs salgını nedeniyle sakin yerlere gitmeyi tercih ediyor. Mine Tugay, sosyal medya sayfasından kumsalda olan bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Issız kumsalda keyifli dakikalar geçiren Mine Tugay, düzgün fiziğiyle de takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay, paylaştığı fotoğrafının ardından bir de video yayınladı





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