Mine Tugay 'Off' çekti

Demet Özdemir Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafıyla Mine Tugay da dahil takipçilerinden övgüler aldı. Özdemir'in güzelliğine kayıtsız kalamayan takipçileri yorum yağdırdı. Özdemir’in paylaştığı fotoğrafa Mine Tugay, “Off” diye yorum yaparak çok beğendiğini ifade ederken, Özdemir bu iltifata “Canım Mine” diyerek karşılık verdi.

Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı

Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıkmış ve Tugay'ın estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Mine Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yapmıştı.