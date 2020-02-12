Mine Tugay "Off" çekti
Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, Demet Özdemir'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına "Off" yorumunu bıraktı. Bu yorumla beğenisini ifade eden Tugay'a, Özdemir'den “Canım Mine” yanıtı geldi.
12 Şubat 2020, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafıyla Mine Tugay da dahil takipçilerinden övgüler aldı. Özdemir'in güzelliğine kayıtsız kalamayan takipçileri yorum yağdırdı. Özdemir’in paylaştığı fotoğrafa Mine Tugay, “Off” diye yorum yaparak çok beğendiğini ifade ederken, Özdemir bu iltifata “Canım Mine” diyerek karşılık verdi.
Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı
Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıkmış ve Tugay'ın estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Mine Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yapmıştı.