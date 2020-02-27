Mine Tugay paylaştı, beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu kimi zaman yer aldığı projelerden kimi zaman da çektiği selfie'lerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Mine Tugay, sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı. Çiçek emojisi ile paylaştığı fotoğraf karesine kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Estetiksiz fotoğrafı olay yarattı

Aliye dizisiyle adını duyuran ve daha sonra Medcezir dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Zarif duruşu, kusursuz fiziği ve kibar yüz hatlarıyla herkesin beğenisini kazanan Tugay, estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraflar , Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yaptı.







