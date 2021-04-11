Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notuyla paylaştığı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.
11 Nisan 2021, Pazar 00:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay 'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. 42 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumları yaptı.