Mine Tugay paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay 'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. 42 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumları yaptı.