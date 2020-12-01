Minecraft 600 milyon aktif oyuncuya ulaştı

Minecraft'ın 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana popülaritesini artırdığı ve video oyun endüstrisinde hızla ikonik bir başlık haline geldiği şüphesiz. Minecraft'ın popülaritesi yıllar geçtikçe artmaya devam etse de, yeni veriler oyunun şu anda 600 milyon aktif oyuncuya sahip olduğunu ve bunların 400 milyonunun yalnızca Çin'den geldiğini gösteriyor.

Bu yeni rapor, Asya'daki video oyun endüstrisini kapsayan Niko Partners'da kıdemli bir analist olan Daniel Ahmad tarafından açıklandı. Ahmad, Minecraft'a bu yıl Çin'den 100 milyon oyuncu eklendiğini ve mevcut toplamı 400 milyona çıkardığını açıkladı. Analiste göre bu, Minecraft tarihindeki en hızlı büyüme.

Bu yılın başlarında geliştirici Mojang Minecraft'ın o zamandan beri dünya çapında 200 milyon kopya sattığını açıkladı. Bu rakam, oyuncularda artış görmeye devam eden mobil cihazlar da dahil olmak üzere Minecraft'ın kullanılabildiği her platformu kapsıyor.

Minecraft mobil, PC, PS4, Switch ve Xbox One’da oynanabiliyor.



