Microsoft, Minecraft'ı 1 buçuk milyar dolara satın aldığında birçok kişi düşüşte olan bir oyun için fazla para verildiğini düşünmüştü. Fakat ilerleyen süreçte olaylar hiç de öyle olmadı.

Microsoft'un yayınladığı son verilere göre Minecraft'ı her ay 112 milyona yakın insan oynuyor. Bu sayı ABD nüfusunun üçte biri, Türkiye nüfusundan 32 milyon kişi fazla ve İngitere nüfusunun ise neredeyse iki katı.

Minecraft her ne kadar son 10 yıldır düşüşte olsa da büyük takipçili Youtube kanalları ve gamer'lar sayesinde tekrar rekora koştu. Oyunun yönetici ekibinden Helen Chiang'ın Business Insider'a verdiği röportaja göre oyun, 112 milyon oyuncuya ulaştı. Chiang, Minecraft'ın çok sadık bir kitlesi olduğunu ve dönem dönem başka oyunları deneseler de mutlaka Minecraft'a döndüklerini söylüyor.