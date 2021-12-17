Markus Alexej Persson tarafından 2011 yılında tasarlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, video paylaşım platformu YouTube'da yeni bir rekora imza attı. Popüler video oyunu, YouTube'da 1 trilyondan fazla görüntülenme alan ilk oyun olarak tarihe geçti.

Mojang tasarım stüdyosu ve YouTube Minecraft'ın resmi olarak bir trilyondan daha fazla görüntülenme toplayan ilk video oyunu olduğunu açıkladı. YouTube özellikle oyun için oldukça büyük bir başarı olan 1 trilyon izlenmeyi yeni, hareketli logo ve özel bir video ile kutladı. Yayınlanan video kısa sürede 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı.

Açık dünya temasına sahip olan popüler video oyunu, piyasaya sürüldükten kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başararak milyonlarca kullanıcıya erişti.