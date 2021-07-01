Mini elbisesiyle sıcak havanın tadını çıkardı
Geçtiğimiz haftalarda küçük kızı Ayça Tilki ile tatile giden Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, İstanbul’a döndü. Öztel, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
01 Temmuz 2021, Perşembe 16:35 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel küçük kızıyla çıktığı Bodrum tatilinden döndü. Sosyal medya sayfasından sık sık kareler paylaşan Havva Öztel, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Mini bir elbise tercih eden Öztel, Kalamış’ta güzel havanın tadını çıkardı.
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