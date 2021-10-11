Mini golf | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için mini golf oyunu çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

MALZEMELER

Kartonlar, saplı

bir süpürge, küçük bir top.

NASIL OYNANIR?

Öncelikle kartonlarımızdan topumuzun geçebileceği büyüklüklerde tüneller yaparak, onları dağınık bir şekilde diziyoruz. Daha sonra topumuzu süpürgenin yardımı ile iterek tünellerden geçirmeye çalışıyoruz. Oyunu zorlaştırmak için tünellerin aralarına kendi yaptığınız engelleri koyabilirsiniz.