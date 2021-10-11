Etkinlik Rehberi Mini golf | Çocuklar için oyunlar

Mini golf | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Mini golf | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için bu mini golf ile birlikte çocuğunuzun vücudunu koordineli olarak kullanabilme ve dikkat-konsantrasyon becerilerinin gelişimi destekleniyor olacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 12:25 Son Güncelleme:
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Çocuklar için mini golf oyunu çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

MALZEMELER

Kartonlar, saplı

bir süpürge, küçük bir top.

NASIL OYNANIR?

 Öncelikle kartonlarımızdan topumuzun geçebileceği büyüklüklerde tüneller yaparak, onları dağınık bir şekilde diziyoruz. Daha sonra topumuzu süpürgenin yardımı ile iterek tünellerden geçirmeye çalışıyoruz. Oyunu zorlaştırmak için tünellerin aralarına kendi yaptığınız engelleri koyabilirsiniz. 

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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