Mini golf | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için bu mini golf ile birlikte çocuğunuzun vücudunu koordineli olarak kullanabilme ve dikkat-konsantrasyon becerilerinin gelişimi destekleniyor olacak.
11 Ekim 2021, Pazartesi 12:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için mini golf oyunu çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
MALZEMELER
Kartonlar, saplı
bir süpürge, küçük bir top.
NASIL OYNANIR?
Öncelikle kartonlarımızdan topumuzun geçebileceği büyüklüklerde tüneller yaparak, onları dağınık bir şekilde diziyoruz. Daha sonra topumuzu süpürgenin yardımı ile iterek tünellerden geçirmeye çalışıyoruz. Oyunu zorlaştırmak için tünellerin aralarına kendi yaptığınız engelleri koyabilirsiniz.
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