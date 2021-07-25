Hemen hemen herkesin çok seveceği mini köstebek pasta kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için mini köstebek pasta tarifi arıyor ya da mini köstebek pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mini köstebek pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MİNİ KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Mini köstebek pasta malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3/4 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 poşet sade krem şanti

Yarım su bardağı süt

2 muz

Mini köstebek pasta yapılışı

Kek için; yumurtaları ve şekeri bir kabın içerisinde iyice çırpın. Üzerine yağı ve sütü ekleyin tekrar karıştırın. Son olarak kalan ürünleri de ekleyerek çırpın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kekinizi dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Yuvarlak şekilli bir kalıbınız varsa onunla veya bir su bardağı yardımıyla soğuyan kekinizden, pasta tabanı için yuvarlaklar çıkarın. Kekin bir kısmını üzerinde kullanmak için ufalayın.

Kreması için; 2,5 su bardağı süt, un, şeker ve vanilini çırparak kıvam alana kadar pişirin. 1 paket krem şanti ile yarım su bardağı sütü çırpın. Soğuyan kremanın içerisine krem şantiyi ekleyin.

Pastayı hazırlamak için; Muzları dilimleyin. Yuvarlak keklerin üzerine krema sürdükten sonra muzlardan dizin ve tekrar tepecik olacak şekilde krema sürün. Ufaladığınız kek parçalarıyla pastanızın üzerini kaplayın. Tüm pastalar için aynı işlemi tekrarlayın.



