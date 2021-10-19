Etkinlik Rehberi Mini langırt oyunu | Çocuklar için oyunlar

Mini langırt oyunu | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Mini langırt oyunu | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için el işi faaliyetleri içeren bu oyun sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunun gelişmesini sağlar.

19 Ekim 2021, Salı 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çocuklar için oynanan bu oyun çocuklar hem eğlenmeye hem de öğrenmeye yardımcı olur.

MALZEMELER

Ayakkabı kutusu, iki farklı renkte birkaç uzun düz pipet veya tahta çubuk, birkaç mandal, maket bıçağı ve küçük top

NASIL OYNANIR?

 Kendi mini langırtınızı yapmak ister misiniz? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte ayakkabı kutusunun daha kısa olan yan yüzlerinin alt orta kısımlarına maket bıçağı ile dikdörtgen şeklinde boşluk oluşturunuz. Bu boşluklar oyuncuların kalesidir. Sonrasında diğer uzun olan yüzlerin üst kısmına karşılıklı olarak aynı hizada delikler açınız. Delikler arası mesafelerin bir mandal sığabilecek kadar olmasına dikkat ediniz. Deliklerden iki farklı renkte olan pipetleri sırayla geçiriniz ve pipetlerin kutu içinde kalan yerlerine mandallar yerleştiriniz. Her oyuncu bir rengi seçmelidir ve oyunu o renkteki pipetlerle oynamalıdır. Pipetleri veya mandalları isterseniz siz renklendirebilirsiniz. Son olarak topu dikdörtgen boşluktan geçirin ve oyunu başlatınız. En çok gol atan oyunu kazanır!

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Havanın kasvetini dağıtacak etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Küçük ajanlar | Çocuklar için oyunlar