Mini langırt oyunu | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bu oyun çocuklar hem eğlenmeye hem de öğrenmeye yardımcı olur.

MALZEMELER

Ayakkabı kutusu, iki farklı renkte birkaç uzun düz pipet veya tahta çubuk, birkaç mandal, maket bıçağı ve küçük top

NASIL OYNANIR?

Kendi mini langırtınızı yapmak ister misiniz? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte ayakkabı kutusunun daha kısa olan yan yüzlerinin alt orta kısımlarına maket bıçağı ile dikdörtgen şeklinde boşluk oluşturunuz. Bu boşluklar oyuncuların kalesidir. Sonrasında diğer uzun olan yüzlerin üst kısmına karşılıklı olarak aynı hizada delikler açınız. Delikler arası mesafelerin bir mandal sığabilecek kadar olmasına dikkat ediniz. Deliklerden iki farklı renkte olan pipetleri sırayla geçiriniz ve pipetlerin kutu içinde kalan yerlerine mandallar yerleştiriniz. Her oyuncu bir rengi seçmelidir ve oyunu o renkteki pipetlerle oynamalıdır. Pipetleri veya mandalları isterseniz siz renklendirebilirsiniz. Son olarak topu dikdörtgen boşluktan geçirin ve oyunu başlatınız. En çok gol atan oyunu kazanır!