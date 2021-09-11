Mini mini ormanlar

Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü (BGCI) ‘Dünya Ağaçlarının Durumu’ raporunu yayımladı. Rapora göre; dünyada 17 bin 500 ağaç türü yok olma riskiyle karşı karşıya. Bu toplam türlerin yüzde 30’una yakını demek. Tehdit altındaki ağaç türlerinin sayısı, nesli tükenmekte olan memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenlerin toplam sayısının iki katı.

13 TÜR TEHLİKEDE

Ağaçlar, tarımsal üretim, kerestecilik ve hayvancılık faaliyetleri kadar küresel iklim değişikliği yüzünden de yok oluyor. Rapora göre; 185 ağaç türü bulunan Türkiye’de türlerin yüzde 7’sini oluşturan 13 tür tehdit altında. Biyolojik çeşitliliği korumayı ve iklim kriziyle mücadeleyi amaçlayan hareketin bir parçası olan, yoğun ve mini ormanlar Avrupa’da yayılıyor. Türkiye’de de uygulamaları var.

KÜÇÜK GÜZELLİKLER

Mini ormanlar Japon botanikçi Akira Miyawaki’nin çalışmalarına dayanarak oluşturuluyor. Miyawaki, 1970’lerde geliştirdiği yöntemle, Japonya, Malezya ve başka yerlerde 1700’den fazla ormanı restore etti. Miyawaki’nin tasarladığı ormanların yüzde 96.7’si 10 yılda dayanıklı bir ekosisteme dönüştü.

BİYOÇEŞİTLİLİK FAZLA

Okul, cami, işyeri bahçesi, bir otopark ya da yol kenarlarındaki alanlar mini orman oluşturmak için uygun olabilir. Minyatür ormanlar geleneksel yöntemlerle dikilenlerden 10-18 kat daha hızlı büyüyor. 30 kat daha yoğun ve 100 kat daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip hale geliyorlar.

10 AYDA BÜYÜYOR

Yerel ağaç ve çalı türlerini seçmek önemli. Metrekareye üç ya da beş adet fidan düşecek şekilde dikim yapılıyor. Toprak, bölgeye uygun, doğada bozulacak malzemelerle malçlanıyor. Sık dikilen ağaçlar güneşe ulaşabilmek için hızla büyüyor. 10 ay gibi bir sürede mini bir orman görünümü elde edilebiliyor. Bu tür ekosistemlerin, tek tür ağaçlardan oluşan doğal ormanlardan 40 kat daha fazla karbon depolayabileceği belirtiliyor. 16 Temmuz’da kaybettiğimiz Akira Miyawaki’nin anısına saygıyla.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Emeğe saygı ve kadınlara destek için oluşturulan bu bölümde; evde ürettiklerini internette satarak para kazanan, çocuklarını okutan kadınlara yer vereceğim bundan böyle. İlk konuğum Vicdan Ebru Akalın. Kendisi evde ürettiği bileklikleri, ördüğü çanta ve aksesuarları satıyor. Rengarenk, şık bileklikleri, Wayuu çantaları ‘@ebruli.hand.made’ Instagram adresinde bulabilirsiniz