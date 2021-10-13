Mini yağlama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta mini yağlama tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta da gelinlerle kayınvalideler yer değiştirdi ve bugün kayınvalideler mini yağlama tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler mini yağlama tarifi araştırıyor. Peki, mini yağlama nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız mini yağlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
13 Ekim 2021, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Kayseri mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan yağlama, mini yağlama tarifi ile daha da lezzetleniyor. Peki, mini yağlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mini yağlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
MİNİ YAĞLAMA TARİFİ
Mini yağlama malzemeler
- 4 su bardağı un
- Yarım su bardağı su
- 1 su bardağına yakın süt
- 1 paket kabartma tozu
- Un (aldığı kadar)
Kıymalı malzemesi için;
- Yarım kilo kıyma
- Yarım demet maydanoz
- 2-3 adet kuru soğan
- 2 adet sivri biber
- 3 adet domates
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- Karabiber
- Yarım çay kaşığı kimyon
- Tuz
Üzeri için;
- Sarımsaklı yoğurt
Hamur için verilen malzemeler ile kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Yoğurulan hamurun üzerine nemli bir bez örtüp kıymalı harcı hazırlayın. Öncelikle kıymayı biraz yağda suyunu çekene kadar kavurun. Sonra ince ince doğranan soğanları ve sırasıyla diğer malzemelerimize de ufak ufak doğradıktan sonra baharatları ilave edip altını kapatın.
Hamuru oklava ile açıp bir kase yardımı ile daireler kesin. Bütün hamura aynı işlemi yaptıktan sonra yağsız teflon tavada pişirin ve hamuru bekletmeden kıymalı harcı üzerlerine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.