Kayseri mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan yağlama, mini yağlama tarifi ile daha da lezzetleniyor. Peki, mini yağlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mini yağlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

MİNİ YAĞLAMA TARİFİ

Mini yağlama malzemeler

4 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 su bardağına yakın süt

1 paket kabartma tozu

Un (aldığı kadar)

Kıymalı malzemesi için;

Yarım kilo kıyma

Yarım demet maydanoz

2-3 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

3 adet domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

MİNİ YAĞLAMA YAPILIŞI

Hamur için verilen malzemeler ile kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Yoğurulan hamurun üzerine nemli bir bez örtüp kıymalı harcı hazırlayın. Öncelikle kıymayı biraz yağda suyunu çekene kadar kavurun. Sonra ince ince doğranan soğanları ve sırasıyla diğer malzemelerimize de ufak ufak doğradıktan sonra baharatları ilave edip altını kapatın.

Hamuru oklava ile açıp bir kase yardımı ile daireler kesin. Bütün hamura aynı işlemi yaptıktan sonra yağsız teflon tavada pişirin ve hamuru bekletmeden kıymalı harcı üzerlerine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.



