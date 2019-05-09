Minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Bahattin Çakım ve Erdinç Çakım yaralandı
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kavaklıdere-Yatağan Karayolu Gavurtepe mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çakım’ın kullandığı otomobil, Mustafa Yangılı’nın kullandığı minibüs ile çarpıştı.
Kazada sürücü Çakım ile aynı araçta bulunan yakını Erdinç Çakım yaralandı.
Yaralılar ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Burak ALPER KUŞ/ KAVAKLIDERE (Muğla), (DHA)