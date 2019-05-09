Minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Bahattin Çakım ve Erdinç Çakım yaralandı