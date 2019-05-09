Minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Bahattin Çakım ve Erdinç Çakım yaralandı

09 Mayıs 2019, Perşembe 15:21 Son Güncelleme:
A A
Minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kavaklıdere-Yatağan Karayolu Gavurtepe mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çakım’ın kullandığı otomobil, Mustafa Yangılı’nın kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücü Çakım ile aynı araçta bulunan yakını Erdinç Çakım yaralandı.

Yaralılar ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Burak ALPER KUŞ/ KAVAKLIDERE (Muğla), (DHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.