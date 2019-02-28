Minibüs refüje çıkıp devrildi: 1’i bebek 6 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çıkarak devrilen minibüsteki 1’i bebek 6 kişi yaralandı

28 Şubat 2019, Perşembe 20:54
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Minibüs refüje çıkıp devrildi: 1’i bebek 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir - Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Turgutlu’dan Ankara yönüne giden İbrahim Çapar (55) yönetimindeki 45 RA 8876 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

1 YAŞINDAKİ ASEL DE YARALANDI

Kazanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü Çapar ve yanındaki Sıddıka Kaçar (24), Bahriye Kaçar (54), Emine Kaçar (59) ve Ayşe Kaçar (83) ile 1 yaşındaki Asel Kaçar yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs çekici yardımıyla kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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