Minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Kocaeli’de, TEM Otoyolu’nda durdurulan minibüste bulunan 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suriye uyruklu araç sürücüsü tutuklandı.
12 Ağustos 2021, Perşembe 19:23 Son Güncelleme:
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmelerin olduğu görüldü. Aralarında çocukların da olduğu 35 Suriye, 3 Bangladeş uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi´ne götürüldü. Gözaltına alınan araç sürücüsü Suriye uyruklu H.M.A. ise adliyeye sevk edildi. H.M.A. ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı.
DHA