Minibüste korku dolu anlar! Metal boru camdan girdi...

Okullar Caddesi’nde, kamyonet kasasında taşınan metal doğal gaz borusu, düşerek karşı yönden gelen Ergün Gençgün'ün kullandığı 57 D 0028 plakalı minibüsün ön camının üst kısmına saplandı. Sürücü ve yolcular panik yaşarken, yaralanan olmadı. Hasar oluşan minibüsten metal boru çıkarılırken, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, “Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğal gaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür, kimseye bir şey olmadı” dedi.









Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)







