Türkiye Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı

Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı

Türkiye

Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı

Osmaniye´de parti minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı Mehmet A.’nın serbest bırakılan oğulları Çetin Aşık ve Metin Tamer Aşık, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Olayın ardından Mehmet A., CHP İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

04 Ocak 2022, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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30 Aralık günü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu. CHP Osmaniye İl Başkanlığı’na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan ve olaydan sonra istifa eden eski CHP İl Başkanı Mehmet A.’nın oğulları Çetin Aşık ve Metin Tamer Aşık gözaltına alındı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin Aşık´ın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye Çetin Aşık ile Metin Tamer Aşık’ın serbest kalmasına itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkemeden çıkan kararla yeniden gözaltına alınan Çetin Aşık ile Metin Tamer Aşık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bu arada Çetin Aşık ile Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucuyla yakalanmasının ardından Mehmet A., CHP İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

DHA

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