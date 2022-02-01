Türkiye Minibüsün üzerine buz kütlesi düştü! Yolcuların panik anları kamerada

Minibüsün üzerine buz kütlesi düştü! Yolcuların panik anları kamerada

Türkiye

Minibüsün üzerine buz kütlesi düştü! Yolcuların panik anları kamerada

Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.

01 Şubat 2022, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Elazığ’da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor.

Yeni Mahalle Kalkan Sokak üzerinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.


ELAZIĞ (İHA)

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