Ankara'da çok sayıda vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gelerek bölgeye gönderilmesi için gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulunuyor.









Elçiliğe getirilen yardım malzemeleri büyükelçilik çalışanları ve gönüllü Ukraynalılar tarafından teslim alınarak, paketlenerek TIR'larla Ukrayna'ya gönderiliyor. Bölgeye yardım göndermek için babası ile birlikte büyükelçiliğe gelen 4 yaşındaki Ahmet Akdeniz, oyuncak almak için yaklaşık 1 yıldır kumbarasında biriktirdiği parayı, 'Savaşa çocuklar girmesin' diyerek bölgeye gönderilmesi için görevlilere teslim etti.

Baba Ahmethan Akdeniz, "Ukrayna'daki vatandaşlara yapılan zulmü gördük. Elimizden geldiğince destek olmak için geldik. Çocuğumda haberlerde hastaneye düşen bombaları ve zarar gören çocukları gördü. Kumbarasında oyuncuk almak için biriktirdiği paraları getirdi. Biz de onu bir şekilde değerlendirmeyi düşündük. Rusya veya Ukrayna bizim için kesinlikle düşman değil. Aynı şey Rusya'nın başına gelse biz yine aynı şeyi yapardık. Çünkü biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi

Büyükelçilikte gönüllü olarak çalışan Svetlana Sobova ise, "Güçlü durmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir şey bu kumbara. Tabii ki Ukrayna'da kullanılmaz şu an. Tabii ki biz bununla büyük ihtimalle gidip bir şey alacağız ama bu inanılmaz bir şey.

4 yaşında küçücük çocuk, maalesef savaş nedir biliyor. Bu kötü bir şey. Diğer taraftan Türkiye'de insanlar kendi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyorlarsa demek ki dünya devam edecek. Burada eşyaları paketliyoruz. Buraya gelmek isteyen daha çok insan var ama maalesef yer yok. Bugün biz geldik, yarın başkaları gelecek. Topluyoruz, çok eşya var. Şimdi dualarımız, bu yardım TIR'ının güvenli bir şekilde Ukrayna'ya gitmesi ve eşyaların insanlara ulaştırılması" diye konuştu.

Haluk KARAASLAN- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)



