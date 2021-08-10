Etkinlik Rehberi Minik arabam (Oyun)

Minik arabam (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Minik arabam (Oyun)

Bu aktivite esnasındaki kesme, boyama, çizme veya yapıştırma eylemleri çocuğunuzun odaklanma becerilerini artırıyor.

10 Ağustos 2021, Salı 11:55 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Tahta çubuk, renkli

karton, makas, renkli boya

kalemleri ve yapıştırıcı / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

 İlk olarak çocuğunuzla beraber bir kartonun üzerine araba şekli çizip kesiniz. Yalnız arabanızın pencere kısmını da kesmeyi unutmayınız. Şimdi ise tekerleklerini kesip arabaya yapıştırınız. Arabanızı istediğiniz şekilde boyayabilir veya süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış! Sonrasında tahta çubuğun üst kısmına tatlı bir surat çiziniz ve çubuğun üst kısmı arabanızın penceresinden gözükecek şekilde çubuğu arabaya yapıştırınız. Düt düt, minik arabamız hazır!


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