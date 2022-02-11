Girmeli köyünde oturan Ahmet Dal, yol kenarında oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ahmet o anları “Köpekler, önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı” diye anlattı. Bir vatandaş tarafından yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş halde bulunan Ahmet, önce sağlık ocağına, ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Ahmet’in bir dizi plastik cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.









KAFATASI PARÇALANMIŞ HALDE

Ahmet’in annesi Nurşin Dal ise “Çocuğumun kafası parçalanmış halde. Yüzüne bile bakamıyorum çünkü çok kötü. Çocuklarımızı okula rahat gönderemiyorduk, aileleri aylardır ‘Dikkat edin bu hayvanlara’ diye uyarıyordum” sözleriyle gözyaşı döktü. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteriner Hekim Zeynep Samancı ise “Büyük üzüntü duyduk. Olaydan sonra ilçeye ekiplerimizi gönderdik. Sokaktaki köpekleri toplayarak barınağımıza getireceğiz” dedi.

Çocuğunun başından ayrılmayan anne Zeynep Samancı saldırının, tüm uyarılara rağmen yetkililerce toplanmayan köpekler nedeniyle yaşandığını söyledi.

ASİYE SEMBOL OLDU

Gaziantep’te geçen aralıkta oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull’un saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisi için devlet seferber olmuş, olay sonrası ülke genelinde başıboş sokak köpeklerinin toplatılması için kampanya başlatılmıştı. Asiye, Antalya Akdeniz Üniversite Hastanesi’nde 37 gün süren tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Bu süreçte 3 büyük doku nakli ameliyatı geçirdi.



