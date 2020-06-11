Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ücretsiz online eğitimlere başlıyor

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller platformunun 5. yılında Türkiye’de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’deki çocuklara ücretsiz ve sınırsız online platform ile açıyor. Habitat Derneği’nin de iş birliğiyle yürüttüğü “Minik Eller Kod Yazıyor Projesi”’nde tüm Türkiye’de 8- 12 yaş aralığındaki çocuklar www.minikellerkodyaziyor.com web sitesi üzerinden Scratch eğitimlerini online alabilecekler.

Çocuklar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren www.minikellerkodyaziyor.com adresi üzerinden kodlama dili olan Scratch kod yazma eğitimi alabilecek ve yaratıcı kodlama yapabilecekler. Eğitim alabilmek için siteye www.minikellerkodyaziyor.com platformu üzerinden kayıt olunması ve giriş yapılması yeterli.

8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek web sitesinde ilk etapta 23 adet eğitim videosu yer alıyor. Çocuklar ve veliler, kolayca kullanabilecekleri bir ara yüz ile hazırlanan web sitesindeki Scratch eğitim videoları ile tüm kodlama içeriğini alabilecekler.

Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.

Eğitimler sonrası Şubat ayında “Benim Şehrim” temasıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen Scratch Cup 2020’ye Türkiye'nin dört bir yanından 631 başvuru alındı. Çocuklar yarışmada, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katılarak kendi kodladıkları oyunları anlattılar. Scratch Cup 2021 için de hazırlıklar başladı. Detaylara www.minikellerkodyaziyor.com adresinden ulaşılabilir.

Şimdi eğitimlerin online platforma taşınmasıyla birlikte tüm Türkiye’deki çocukların kodlama ile tanışmaları, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamaları ve analitik düşünce becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca bir diğer hedef ise www.minikellerkodyaziyor.com ‘un kodlama alanına ilgi duyan tüm öğrenci ve öğretmenler için kaynak site haline getirilmesi.

Eğitim İçerikleri;

1.Scratch’e Kayıt Olma

2.Kayan Yıldızlar

3.Scratch Web Sitesi

4.Scratch Ara Yüzü Farkı

5.Pico Yürüyor

6.Sohbet Şahane

7.Karakterleri Canlandır

8.Yön Tuşları ile Hareket Et

9.Akvaryum

10.Kedi Uçuyor

11.Quiz

12.Tercüman

13.Pong

14.Kalem Sekmesi

15.Çokgen Çizim

16.Havalı Çizimler

17.Sepet

18.Ses Düzenleme

19.Çizim Editörü

20.Piano

21.Web Kamerası 1

23.Web Kamerası 2 – Picoları Kurtarma

23.İkiz Oluşturma

24.Balerin

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