Minik Eymen’in katil zanlıları anne ve sevgilisi tutuklandı

Olayın 18 Ağustos’ta, Serkan E. ile beraber otomobille Çeşme’den İzmir’e döndükleri sırada, tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D.’nin şunları söylediği öğrenildi:

''HAREKETSİZ YATIYORDU''

"Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken, bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum, hareketsiz yatıyordu.

Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E.’ye, ’Nasıl oldu?’ diye sordum. O da ’Ağlıyordu, susması için elimle ağzını kapattım. Bu hale geldi’ dedi. Ben, Serkan E. beni tehdit ettiği için polise başvuramadım. Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük."

TUTUKLANDILAR

İzmir’de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İZMİR (DHA)