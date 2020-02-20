Minik filozof Atakan: Bu yaşananlar beni hiç heyecanlandırmıyor

5 ayda 250'yi aşkın kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ı, Türkiye sosyal medya sayesinde tanıdı. Söyledikleri herkesi çok şaşırttı, adı kısa zamanda trend topic oldu. Kimi övdü, kimiyse "Keşke çocukluğunu yaşasa" dedi. Atakan'ın videosu sosyal medyada dolaşmaya başladığından beri eğitim durumu konuşuluyor. Herkesin aklında aynı soru: Atakan'ı nasıl bir eğitim bekliyor?

Atakan Kayalar, annesi Hülya Kayalar ve babası Altan Kayalar ile birlikte CNN TURK'e konuk oldu. Atakan canlı yayında "Sanat, felsefe, bilim gibi konulara ilgim var ama yeterli eğitimi görmediğimi düşünüyorum" derken, annesi İstanbul'daki özel kolejlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerine ulaştığını, yetkililerin Atakan'ın eğitimine destek olacağını söyledi. Hülya Kayalar, "Ben çok kitap okuyan biri değilim. Babası ve rahmetli dedesinden almış bu huyunu. Genetik olduğunu düşünüyoruz" dedi. Baba Altan Kayalar ise şöyle konuştu: "Atakan bence çok değerli bir cevher. Onunla felsefi olarak daha çok ben muhabbet ediyordum. Çok geniş spekturumu olan bir çocuk" diye konuştu.

Atakan ise programda şunları söyledi: "Eğitim konusunda yeterli desteği aldığım takdirde nerede okuyacağımı belirlemeye çalışacağım. Hayalim psikiyatr olmak. Felsefeye olan ilgim sosyal hayatımda zorluklar çıkartıyor ama abartılacak bir şey değil. Atakan çocukluğunu yaşayamıyor denecek bir durum yok ortada. Bir çocuğun bu kadar çok şey bilmesi pedagojik açıdan iyi olmayabilir. Ama burada söz konusu benim ve söz hakkı da benim."

Anne Hülya Kayalar, Atakan'ın okuldan sonra kalan tüm zamanında kütüphanelerde, kitabevlerinde kitap okuyarak geçirdiğini söyledi. Hafta sonları ise sabahtan akşama kadar okuduğunu, kendisinin de ona eşlik ettiğini şu sözlerle anlattı: "Biz oğlumuzu her zaman serbest bıraktık. Tamamen özgür iradesiyle okumayı tercih etti. Gittiğimiz alışveriş merkezlerindeki kitabevlerinde tanıştığımız arkadaşları, abileri, ablalarının hediye ettiği kitaplarla bu kadar büyük bir kütüphaneye sahip olduk."

Programın sonunda Atakan yakında gündemin değişeceğini ve kendisinin de unutulacağını söyleyerek, "Bütün bu yaşananlar beni hiç heyecanlandırmıyor" dedi.