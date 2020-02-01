Minik Kartal bir yaşında

Beşiktaşlı Hakan Kalkavan’ın kızı Hazal, geçen yıl ilk bebeği Rauf Han’ı kucağına almıştı. Hakan Kalkavan bir yaşına giren ilk torunu Rauf Han için evinde bir doğum günü partisi verdi. Hakan Bey, “Dede olmak müthiş bir duygu, inşallah daha çok torunum olur” dedi.

FASHION CAFE AÇIYOR

Eski manken Güzide Duran Aksoy 2011’de İstinye Park’ta ‘Cafem’o’ adını verdiği bir mekan açmıştı. Eşi Adnan Aksoy’un işi gereği Amerika’ya taşınan Güzide yeniden iş hayatına dönüyor. 8 yıldır Miami-Boca Raton’da yaşayan Güzide’nin bu kez açacağı kafe ilkinden çok farklı. Sağlıklı yiyecek ve organik meyve sularının satılacağı mekanın bir bölümünde dünyaca ünlü tasarımcıların kıyafetleri satılacak.

TASAVVUF ALBÜMÜ YOLDA

MFÖ’nün solisti usta müzisyen Mazhar Alanson yıllar önce tasavvufa ilgi duymaya başlamış ardından da dört kez umreye gitmişti. Mazhar Alanson tamamı tasavvuf müziği esintili solo bir albüm yapmak için kolları sıvamış.

ÇEŞME’YE MIAMI TARZI PLAJ

Nişantaşı ve Bodrum’daki gece kulübü Sess’in patronu Nedim Binler, eşi Ela çocukları Mina ve Murat ile Miami’ye gitti. Bir taraftan ailesi ile tatil yapan Nedim, bir taraftan da önümüzdeki yaz Çeşme’de açacağı yeni plaj için Miami gece kulüplerini ve plajlarını gezip mekanına konsept arıyor.