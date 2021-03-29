Minik köpek balıkları oyunu için malzemeler:

Mandal

Karton

Yapıştırıcı

Renkli kalemler

Makas





NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber karton üzerine köpek balıkları çizin. Çizimi biraz zor olduğu için internetten bir tane örnek bastırıp onu kullanabilirsiniz.

Köpek balıklarını istediğiniz gibi boyayın ve her köpek balığının sadece ağız kısmını düz bir şekilde kesin.

Sonrasında ağız kısmı mandalın açılan yerine denk gelecek şekilde köpek balıklarını mandallara yapıştırın.

İşte kukla köpek balıklarımız hazır! Gerçek köpek balıkları gibi hiç korkunç değiller değil mi?