Etkinlik Rehberi Minik köpek balıkları oyunu

Minik köpek balıkları oyunu

Etkinlik Rehberi

Minik köpek balıkları oyunu

Çocuklar boyama ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunu gelişmesini sağlar. Bu oyun 3 yaş ve üzeri için uygundur.

29 Mart 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Minik köpek balıkları oyunu için malzemeler:

  • Mandal
  • Karton
  • Yapıştırıcı
  • Renkli kalemler
  • Makas


NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla beraber karton üzerine köpek balıkları çizin. Çizimi biraz zor olduğu için internetten bir tane örnek bastırıp onu kullanabilirsiniz.

Köpek balıklarını istediğiniz gibi boyayın ve her köpek balığının sadece ağız kısmını düz bir şekilde kesin.

Sonrasında ağız kısmı mandalın açılan yerine denk gelecek şekilde köpek balıklarını mandallara yapıştırın.

İşte kukla köpek balıklarımız hazır! Gerçek köpek balıkları gibi hiç korkunç değiller değil mi?

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